Più spendi, più risparmi su eBay: il nuovo Coupon ti regala fino a 60€ di sconto!

Il mese di febbraio è iniziato all’insegna del risparmio con il nuovo Coupon eBay, che vede il ritorno della promozione che premia chi spende di più (lo sconto aumenta in base alla spesa effettuata). L’iniziativa è particolarmente ghiotta dato che riguarda quasi tutte le categorie di prodotti: non solo tech, quindi, ma anche arredamento, moda, hobby e quant’altro!

Arriva il nuovo Coupon eBay di febbraio: più spendi e più risparmi, fino a 60€ su tantissime categorie di prodotti

Crediti: eBay

Il funzionamento del nuovo Coupon eBay “Più spendi, più risparmi” è il solito: basta inserire i prodotti che ti interessano all’interno del carrello e poi procedere con il checkout. Una volta inserito il coupon “PSPRFEB26” sarà disponibile un sconto il cui valore cambia in base alla spesa effettuata.

buono sconto di 2€ su una spesa da 30€ a 49,9€

su una spesa da 30€ a 49,9€ buono sconto di 5€ su una spesa di 50€ a 149,9€

su una spesa di 50€ a 149,9€ buono sconto di 10€ su una spesa di 150€ a 299,9€

su una spesa di 150€ a 299,9€ buono sconto di 15€ su una spesa di 300€ a 449,9€

su una spesa di 300€ a 449,9€ buono sconto di 25€ su una spesa da 450€ a 599,9€

su una spesa da 450€ a 599,9€ buono sconto di 30€ su una spesa da 600€ in su

Segnaliamo che il codice è valido per due utilizzi per ciascun utente, su ordini diversi. Quindi effettuando due ordini per il massimo della spesa sarà possibile risparmiare fino a 60€ – in totale. Inoltre il coupon può essere utilizzato per tutte le categorie, fatta eccezione per Altre marche italiane e le categorie sempre escluse. Dai un’occhiata alla pagina dedicata alla promo, per tutti i dettagli!

Come funziona il Coupon eBay “Spendi e Risparmia”

Il codice da utilizzare è “ PSPRFEB26 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è in base alla spesa, con uno sconto massimo per utilizzo di 30€ (su una spesa da 600€);

2 utilizzi per ogni utente;

quindi lo sconto massimo totale è 60€ (utilizzando al massimo il coupon, su due ordini);

la promozione termina il 15 febbraio 2026 (alle ore 23:59).

