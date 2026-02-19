Xiaomi, Redmi e POCO: il trucco del lettore d’impronte che (forse) non conosci

Se hai uno smartphone Xiaomi, Redmi o POCO con lettore d’impronte sotto lo schermo, potresti aver avuto sotto il naso – anzi, sotto il pollice – una funzione di HyperOS 3 particolarmente comoda.

Non si tratta solo di sicurezza, ma di pura velocità: un singolo gesto che trasforma lo sblocco in un ponte diretto per alcune delle funzionalità utili. In questa guida, ti spieghiamo come attivare le scorciatoie con l’impronta digitale, un piccolo trucco ereditato dalla MIUI e disponibile anche nell’ultima HyperOS.

Xiaomi, Redmi e POCO: come attivare le scorciatoie nascoste con l’impronta digitale su HyperOS 3

Nonostante questa funzione esista dall’era MIUI non è conosciuta da tutti: il software di Xiaomi offre una sfilza di personalizzazioni e a volte sono semplicemente troppe da elencare. Di conseguenza ce ne sono alcune che restano celate nelle impostazioni di sistema e spesso vengono trascurate dagli utenti.

Tra queste troviamo le scorciatoie nascoste per il lettore d’impronte: si tratta di una funzione che permette di accedere rapidamente ad alcune applicazioni o strumenti (come lo scanner QR o la ricerca Google) direttamente dalla schermata di blocco, senza dover sollevare il dito dopo lo sblocco.

Come attivare le scorciatoie con l’impronta digitale su HyperOS Apri le Impostazioni del tuo dispositivo Xiaomi, Redmi o POCO. Entra nel menu “Impronte digitali, dati del viso e blocco schermo“. Seleziona “Sblocco con tramite impronta”. Cerca la voce “Collegamenti” e attiva l’interruttore.

Una volta attivata la funzione, non sollevare il dito immediatamente dopo che il telefono si è sbloccato. Continua a tenere premuto sul sensore: apparirà un piccolo menu a scorrimento. Trascina il dito verso l’icona dell’app o della funzione che desideri avviare e rilascialo per aprirla istantaneamente.

Nelle versioni Global di HyperOS, le scorciatoie solitamente includono lo scanner di codici QR, la ricerca di Google (tramite Mi Browser) e la possibilità di aggiungere un evento al Calendatio, mentre nelle versioni cinesi sono spesso presenti scorciatoie per i pagamenti digitali.

Purtroppo il menu segreto serve solo per queste tre funzionalità (stiamo utilizzando HyperOS 3 con POCO F7) e non è possibile personalizzarle.