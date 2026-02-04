Cloudflare: “Agcom ci ha inflitto una multa. Noi la leggiamo come una ritorsione”

Lo scontro tra il colosso americano delle reti di distribuzione dei contenuti e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha raggiunto un livello di tensione senza precedenti.

Cloudflare, attraverso le parole del suo CEO e co-fondatore Matthew Prince, ha lanciato un ultimatum che potrebbe avere ripercussioni concrete e immediate sul tessuto digitale italiano: se la sanzione da oltre 14 milioni di euro non verrà annullata dal TAR del Lazio, l’azienda è pronta a ritirare i propri servizi dalla Penisola.

La posizione, espressa con fermezza in una recente intervista a Il Sole 24 Ore, delinea uno scenario critico non solo per la lotta alla pirateria, ma per la stessa infrastruttura web nazionale.

Cloudflare ribatte la sua posizione, la multa di Agcom è ingiusta

Il cuore della controversia risiede in quella che Prince definisce una vera e propria azione punitiva da parte dell’autorità italiana. Secondo la ricostruzione del manager statunitense, la tempistica della sanzione desta più di un sospetto sulla sua reale natura.

Poco prima delle festività natalizie, infatti, Cloudflare aveva ottenuto un’importante vittoria legale: un giudice aveva autorizzato l’azienda ad accedere ai documenti interni dell’Agcom, accogliendo le perplessità sollevate sulla gestione del blocco dei siti. Immediatamente dopo questo pronunciamento, l’Autorità ha notificato la maximulta per inottemperanza all’ordine di blocco.

Per i vertici di Cloudflare, questa sequenza di eventi non è casuale. Prince non esita a parlare di violazione del giusto processo, interpretando la mossa dell’Agcom come un tentativo di intimidazione volto a impedire che emergano le criticità strutturali del sistema messo in atto.

La sanzione, calcolata sui ricavi globali dell’azienda e non su quelli generati in Italia, viene descritta come sproporzionata, superando di cento volte il massimo consentito dalla normativa nazionale e rendendo di fatto insostenibile la permanenza economica del gruppo nel nostro Paese.

I rischi del sistema Piracy Shield

Al centro del dibattito tecnico e legale vi è il funzionamento della piattaforma Piracy Shield e la legge antipirateria n. 93 del 2023. Cloudflare contesta radicalmente l’approccio italiano che permette a soggetti privati di imporre blocchi alla navigazione entro trenta minuti dalla segnalazione, senza alcun vaglio preventivo da parte della magistratura.

Prince utilizza una metafora efficace per spiegare l’impatto di tali misure sulle proprie infrastrutture DNS e CDN: pretendere di oscurare interi indirizzi IP per colpire un singolo trasgressore equivale a tagliare l’energia elettrica a un’intera città perché un solo abitante non ha pagato la bolletta.

Le conseguenze di questo modus operandi, secondo l’azienda californiana, ricadono su soggetti terzi totalmente estranei alle violazioni del diritto d’autore. Piccole imprese, organizzazioni non governative e associazioni umanitarie rischiano di vedere i propri siti oscurati a causa di blocchi indiscriminati.

Nonostante l’azienda ribadisca la propria avversione per lo streaming illegale, che congestiona le reti e genera costi aggiuntivi, il rifiuto di aderire alle richieste italiane nasce dalla volontà di non legittimare un meccanismo considerato cieco e tecnicamente fallace.

L’addio all’Italia e la questione delle Olimpiadi

La minaccia di abbandonare il mercato italiano non è puramente retorica, ma si basa su un calcolo economico preciso: non ha senso operare in una giurisdizione dove le sanzioni superano il fatturato.

L’eventuale disimpegno di Cloudflare comporterebbe la cessazione di numerosi servizi forniti gratuitamente a pubbliche amministrazioni, ospedali e realtà no-profit che oggi si appoggiano alla loro rete per garantire sicurezza e velocità di accesso.

Particolarmente delicata è la questione legata ai grandi eventi sportivi. Prince ha ricordato come l’azienda fornisca abitualmente supporto pro bono per manifestazioni di rilievo internazionale, garantendo la resilienza delle infrastrutture digitali contro attacchi informatici.

In assenza di un passo indietro sulla sanzione, Cloudflare ha confermato l’intenzione di non fornire i propri servizi per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Una decisione che lascerebbe scoperta una parte sensibile della macchina organizzativa in un momento di massima visibilità globale, trasformando una disputa legale in un problema di sicurezza nazionale.