iPhone Air è più costoso che mai (11.000 dollari) in questa variante esclusiva

Il noto marchio Caviar, celebre per la creazione di dispositivi di altissimo profilo e personalizzazioni estreme, ha fatto nuovamente parlare di sé presentando uno smartphone che unisce l’ingegneria moderna a un’estetica opulenta.

L’azienda con sede a Dubai ha infatti scelto di concentrare nuovamente la propria attenzione sul nuovo iPhone Air di Apple, trasformandolo in una vera e propria opera d’arte.

L’intento della casa produttrice è quello di offrire un oggetto che si pone come status symbol esclusivo per una ristretta élite di appassionati e collezionisti.

Caviar iPhone Air: Un omaggio all’Art Nouveau e ad Alphonse Mucha

Crediti: Caviar / GSMArena Crediti: Caviar / GSMArena

L’estetica di questa specifica edizione non è stata lasciata al caso, ma si ispira profondamente alle correnti artistiche che hanno segnato la fine del diciannovesimo secolo e l’inizio del ventesimo. Il design del dispositivo trae spunto dal linguaggio ornamentale dell’Art Nouveau, caratterizzato da linee sinuose, eleganti e fortemente legate alla natura.

A completare questa raffinata impostazione visiva, si aggiunge un tributo esplicito all’arte decorativa di Alphonse Mucha, maestro indiscusso dell’illustrazione e della cartellonistica dell’epoca, le cui geometrie si riflettono sul pannello posteriore del telefono.

La vera essenza di questo speciale iPhone Air risiede nella selezione minuziosa dei materiali impiegati per la sua elaborazione. Il retro del dispositivo è rivestito in pregiata pelle di vitello dalle delicate tonalità neutre, una scelta cromatica che conferisce un’eleganza sobria ma al contempo decisamente ricercata.

Ad arricchire la superficie intervengono luminosi intarsi in madreperla, i quali si fondono in perfetta armonia con complessi elementi decorativi forgiati in oro puro a 24 carati.

Caviar ha voluto sottolineare che la realizzazione di questa struttura prevede incisioni di altissima precisione e dettagli rifiniti interamente a mano.

Ogni singolo componente viene infatti assemblato manualmente dagli artigiani dell’azienda, una procedura meticolosa studiata per garantire la massima accuratezza e un livello di individualità assolutamente impossibile da replicare su scala industriale.

Un pezzo unico dal valore inestimabile

Oltre alle sue peculiarità puramente estetiche, lo smartphone vanta specifiche tecniche di eccellenza, presentandosi con un’unica generosa memoria di archiviazione da 1 TB.

Tuttavia, il dettaglio che più di ogni altro definisce la natura elitaria di questo prodotto è la sua rarità assoluta. L’azienda di Dubai ha confermato di aver ultimato unicamente un singolo esemplare di questa variante, rendendola a tutti gli effetti un pezzo unico.

Questa scelta produttiva radicale si riflette inesorabilmente sul costo finale, che viene fissato alla cifra stratosferica di 11.213 dollari, equivalenti a circa 9.510 euro. Si tratta di un prezzo che allontana il telefono dalle tasche del mercato tradizionale, riservandolo esclusivamente a chi cerca un’opera d’arte tascabile senza doversi minimamente preoccupare della spesa.