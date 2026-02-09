iOS 26.4 Beta in arrivo: ecco il primo assaggio del nuovo Siri con Gemini

Oltre al prezzo di iPhone 17e, Mark Gurman di Bloomberg ha svelato anche altre novità in arrivo per Cupertino e tra queste c’è anche la nuova versione di Siri. Nel corso di quest’anno lo storico assistete vocale di Apple cambierà nell’anima, grazie all’aiuto di Google Gemini: per scoprire l’effetto finale di questo stravolgimento bisognerà pazientare ma un primo assaggio potrebbe arrivare molto presto, in occasione del rilascio della beta di iOS 26.4.

Un assaggio del nuovo Siri migliorato da Gemini: la beta di iOS 26.4 è dietro l’angolo

Crediti: Apple

La nuova versione beta sarebbe prevista a strettissimo giro, precisamente durante la settimana del 23 febbraio – a patto che non ci siano dei ritardi improvvisi. Chiaramente iOS 26.4 sarà dedicato solo agli sviluppatori, almeno nella fase iniziale: il software arriverà prima come Developer Beta e poi in versione pubblica, fino al rilascio stabile per tutti.

Durante questo periodo sarà possibile scoprire in anticipo le prime novità della nuova Siri, anche se la presentazione della versione finale avverrà in occasione della WWDC di quest’anno, con rilascio insieme a iOS 27.

La fine del percorso di Apple vedrà la trasformazione di Siri in un vero e proprio chatbot, segnando il passaggio dal vecchio assistente vocale ad una soluzione basata sull’intelligenza artificiale in stile Gemini o ChatGPT.

Cupertino ha stretto una collaborazione con Google per integrare i modelli di Gemini in Siri: si tratta di una novità assoluta per Apple ma almeno in questo modo verrà risolto uno dei più grandi problemi della storia della compagnia.

iOS 26.4, prima in beta e poi stabile, darà un primo assaggio della nuova incarnazione di Siri: ci aspettiamo quindi un assistente più “intelligente”, magari già in grado di comprendere una richiesta poco chiara ma per il cambiamento totale bisognerà attendere iOS 27.