Quanto è potente Pocket Play? Ayaneo svela il chip dello smartphone da gaming

Dopo un periodo di relativo silenzio che aveva lasciato spazio a speculazioni e dubbi, Ayaneo ha finalmente rotto gli indugi riguardo al cuore del suo primo smartphone da gaming.

Le recenti comunicazioni dell’azienda, focalizzate principalmente su una ristrutturazione interna per migliorare l’assistenza clienti e la logistica, avevano messo in secondo piano i dettagli tecnici del Pocket Play.

Tuttavia, un aggiornamento ufficiale ha ora chiarito uno degli aspetti più cruciali per gli appassionati: la potenza di calcolo.

Ayaneo Pocket Play, l’azienda svela il processore dello smartphone da gaming

Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO

La conferma è arrivata tramite un post sulla piattaforma X, dove il produttore ha ufficializzato l’adozione del chipset MediaTek Dimensity 9300.

Sebbene non si tratti dell’ultimissima novità sul mercato dei semiconduttori, essendo un processore di fascia alta risalente al 2023, la scelta appare tutt’altro che rinunciataria. Il Dimensity 9300 rimane un componente di assoluto rilievo, capace di competere ad armi pari con rivali illustri come il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, specialmente nelle operazioni che richiedono un uso intensivo della CPU.

Per un dispositivo orientato al gaming, la capacità di mantenere frame rate elevati per lunghi periodi è fondamentale, spesso più dei picchi teorici raggiungibili nei benchmark sintetici.

In questo contesto, l’asso nella manica di Ayaneo non risiede solo nel silicio, ma nell’integrazione di un sistema di raffreddamento attivo. La presenza di una ventola dedicata permetterà al Dimensity 9300 di esprimere il suo potenziale senza incorrere nel thermal throttling, un problema che affligge molti smartphone tradizionali durante le sessioni di gioco prolungate.

Design ispirato al passato e specifiche moderne

Oltre al processore, il Pocket Play conferma la sua identità unica che strizza l’occhio ai nostalgici dell’Xperia Play. Il dispositivo si distingue per i suoi controlli a scorrimento che svelano una pulsantiera fisica completa, trigger dorsali e due touchpad, offrendo un’ergonomia che i soli schermi non possono eguagliare.

L’esperienza visiva sarà affidata a un pannello OLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, ideale per garantire la massima fluidità nei titoli competitivi.

Interessante anche la scelta stilistica per il comparto fotografico anteriore: la fotocamera per i selfie è stata posizionata nella cornice, evitando così fori o notch che avrebbero potuto interrompere l’area di gioco.

Sul retro, il modulo fotografico si presenta volutamente sobrio, segnalando chiaramente che la priorità di questo hardware è il gaming, non la fotografia computazionale avanzata.

L’attesa per il lancio

Nonostante queste rivelazioni, la data di commercializzazione rimane ancora un’incognita.

La campagna di crowdfunding su Kickstarter non è ancora stata avviata, una conseguenza diretta della scelta di Ayaneo di dare priorità alla trasparenza nelle spedizioni e alla qualità del servizio post-vendita prima di accettare nuovi ordini.

La pagina di pre-lancio è comunque attiva e le specifiche confermate suggeriscono che, quando arriverà sul mercato, il Pocket Play avrà le carte in regola per imporsi come una soluzione concreta per chi cerca un’esperienza console in formato tascabile.