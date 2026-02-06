Apple sta valutando un materiale inedito per lo schermo di iPhone Fold

L’attesa per il primo iPhone Fold potrebbe essere giunta alle battute finali, con un debutto commerciale che molti analisti collocano entro l’anno in corso.

Nonostante Cupertino arrivi in questo segmento di mercato con un notevole ritardo rispetto ai concorrenti Android, la strategia sembra essere quella di proporre soluzioni tecniche distintive per colmare il divario temporale con la qualità costruttiva.

Un recente rapporto proveniente dalla Corea del Sud ha acceso i riflettori su un dettaglio progettuale che potrebbe fare la differenza, ovvero la scelta dei materiali per la protezione del display.

Secondo quanto riportato dalla testata specializzata The Elec, Apple starebbe valutando una configurazione dello schermo che si discosta nettamente dagli standard attuali del settore.

Apple, display di iPhone Fold più costoso ma più resistente?

Crediti: fpt., @asherdipps‬

Il nodo cruciale della questione riguarda la pellicola protettiva da applicare sopra l’Ultra Thin Glass (UTG), il sottilissimo strato di vetro che copre il pannello OLED.

Mentre la prassi consolidata per produttori come Samsung prevede l’utilizzo di una pellicola in polietilene tereftalato (PET), le indiscrezioni suggeriscono che Apple sia fortemente propensa verso l’adozione di un film in poliammide trasparente (PI).

Sebbene una decisione definitiva non sia stata ancora formalizzata, i vantaggi del poliammide sembrano allinearsi meglio con gli standard qualitativi richiesti dall’azienda californiana.

Uno strato in PI, pur essendo decisamente più costoso del PET, offre una resistenza ai graffi superiore.

È interessante notare come Samsung avesse utilizzato proprio il poliammide nella prima generazione del Galaxy Fold, sebbene in quel caso senza l’ausilio dell’UTG, riscontrando diverse criticità strutturali che portarono poi al passaggio verso la combinazione attuale di vetro ultra-sottile e PET.

Apple punterebbe quindi a una sintesi inedita: unire la robustezza del vetro UTG alla resistenza superficiale del poliammide, creando un “pacchetto” protettivo più solido rispetto a quanto offerto dalla concorrenza.

Il problema è sempre la durabilità

La necessità di migliorare la resistenza dei pannelli pieghevoli è evidente osservando i dispositivi rilasciati nel 2025. Test indipendenti, come quelli condotti dal noto canale YouTube JerryRigEverything, hanno spesso evidenziato la fragilità delle attuali protezioni in plastica.

Dispositivi di fascia alta come il Galaxy Z Fold 7, il Pixel 10 Pro Fold e il Galaxy Z TriFold tendono a graffiarsi con estrema facilità, riportando segni visibili già a un livello 2 della scala di Mohs.

In termini pratici, ciò significa che anche la pressione di un’unghia può danneggiare permanentemente la superficie. Al contrario, i display esterni tradizionali, protetti da Gorilla Glass, resistono fino al livello 6.

Questa discrepanza di durabilità tra schermo interno ed esterno è un compromesso che Apple intende ridurre. L’adozione della combinazione UTG-PI servirebbe proprio a mitigare questo punto debole, offrendo un’esperienza d’uso meno soggetta all’usura quotidiana e rendendo il dispositivo più “pronto” per un utilizzo intensivo senza i timori che accompagnano spesso i possessori di foldable odierni.

Estetica e costi: il prezzo dell’innovazione

La ricerca di materiali superiori si intreccia con un’altra priorità assoluta per gli ingegneri di Cupertino: l’eliminazione della piega centrale. Le indiscrezioni indicano che Apple non accetterà il tipico avvallamento visibile sulla cerniera, comune a molti Android, optando per tecnologie di cerniera e display più complesse.

Samsung Display, partner previsto per la fornitura dei pannelli, ha già mostrato prototipi di schermi privi di piega al CES 2026, una tecnologia che potrebbe debuttare sul prossimo Galaxy Z Fold 8 ma che troverebbe la sua massima espressione sul dispositivo della Mela.

Tuttavia, l’implementazione di un display senza pieghe unita all’utilizzo del costoso film in poliammide avrà inevitabili ripercussioni sul costo finale.

La distinta base del primo iPhone Fold si preannuncia particolarmente elevata, fattore che potrebbe spingere il prezzo di vendita al pubblico verso cifre molto importanti. Le voci di corridoio ipotizzano un posizionamento attorno ai 2.400 dollari.