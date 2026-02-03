iPhone Fold, emergono nuovi dettagli sul design del primo pieghevole Apple

L’attesa per l’ingresso di Apple nel segmento degli smartphone pieghevoli sembra essere giunta a una fase cruciale. Da anni si rincorrono voci e brevetti, ma le ultime indiscrezioni trapelate in rete offrono un quadro decisamente più concreto su quello che potrebbe essere il dispositivo più discusso del prossimo autunno.

Secondo quanto riportato dal noto informatore Instant Digital sulla piattaforma Weibo, il lancio del cosiddetto iPhone Fold sarebbe previsto per il mese di settembre di quest’anno, accompagnato da scelte ingegneristiche e stilistiche decisamente originali per il colosso di Cupertino.

iPhone Fold, nuovi dettagli su pulsanti e design del Camera Plateau

Crediti: iphone-ticker

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle recenti fughe di notizie riguarda l’ergonomia del dispositivo, che appare profondamente influenzata dalla disposizione delle componenti interne.

A differenza della linea iPhone tradizionale, il modello pieghevole dovrebbe presentare i pulsanti del volume posizionati sul bordo superiore destro, richiamando un’impostazione già vista su iPad mini.

Questa scelta non sarebbe meramente estetica, ma dettata da una necessità tecnica precisa: la scheda madre sarebbe alloggiata sul lato destro del dispositivo e gli ingegneri avrebbero optato per questa soluzione al fine di evitare il passaggio di cavi di connessione verso il lato sinistro.

Di conseguenza, il fianco sinistro dello smartphone rimarrebbe completamente privo di tasti, offrendo un profilo pulito e lineare. Tutta l’interattività fisica verrebbe concentrata sulla destra, dove troverebbero posto il pulsante di accensione (che integrerebbe il sensore Touch ID per il riconoscimento biometrico) e il tasto Camera Control.

Si delinea quindi un dispositivo pensato per essere gestito prevalentemente con una sola mano o con gesture specifiche, ottimizzando lo spazio per le cerniere e i display.

Estetica a contrasto e comparto fotografico

Sul fronte del design visivo, le indiscrezioni suggeriscono un approccio che vira verso il contrasto cromatico e la riconoscibilità. Il modulo fotografico posteriore dovrebbe ospitare una doppia fotocamera, affiancata da flash LED e microfono, il tutto racchiuso in una “isola” rialzata che richiamerebbe lo stile dell’iPhone Air.

Un dettaglio distintivo riguarda la finitura di questo modulo. Le fonti sostengono che sarà realizzato interamente in nero, creando un forte stacco visivo rispetto alla scocca, invece di essere coordinato con il colore del telefono.

A proposito di colorazioni, il lancio iniziale dovrebbe prevedere due varianti, tra cui una versione bianca che accentuerebbe ulteriormente il contrasto con il comparto fotografico scuro.

Per quanto riguarda il display interno, dovremmo trovare una fotocamera frontale singola di tipo “punch-hole”, ovvero inserita in un piccolo foro nel pannello, abbandonando quindi soluzioni più ingombranti per massimizzare la superficie utile dello schermo.

Le novità non si limitano all’esterno. La struttura interna dell’iPhone Fold sarebbe caratterizzata da un design “impilato” (stacked design), una soluzione necessaria per gestire al meglio i volumi ridotti di un pieghevole.

Questa architettura permetterebbe di ricavare lo spazio vitale per integrare una batteria di grandi dimensioni, rispondendo così a una delle critiche più frequenti mosse a molti dei dispositivi di questa categoria: la scarsa autonomia.