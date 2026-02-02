iPhone Fold avrà una batteria che farà invidia a Samsung

Il mercato degli smartphone pieghevoli è stato, fino ad oggi, un terreno di conquista quasi esclusivo per i produttori asiatici. Samsung ha tracciato la rotta, seguita a ruota da Google e dai vari marchi cinesi, mentre Apple ha osservato dalla panchina, mantenendo un silenzio strategico che dura ormai da anni.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni provenienti dalla catena di approvvigionamento suggeriscono che l’attesa possa essere valsa la pena, con Apple che sarebbe riuscita ad inserire all’interno del proprio iPhone Fold una batteria che farà invidia a Samsung e al suo prossimo Galaxy Z Fold 8.

iPhone Fold avrà la batteria più grande di sempre per uno smartphone Apple

Crediti: fpt., @asherdipps‬

Secondo quanto riportato dall’insider Fixed Focus Digital, il debutto di Apple nel settore dei dispositivi flessibili potrebbe coincidere con un salto netto rispetto a quanto offerto attualmente dalla concorrenza di Samsung e Google.

Il cuore della notizia risiede nella capacità della batteria: si parla di un accumulatore che supera la soglia dei 5.500 mAh. Una tale capienza non solo supererebbe quella dell’attuale iPhone 17 Pro Max, fermo a circa 5.088 mAh, ma staccherebbe in modo deciso anche i Galaxy Z Fold 7 e Pixel 10 Pro Fold.

Fino a questo momento, la fisica ha imposto ai produttori un compromesso severo. Dovendo alimentare due display, di cui uno dalle dimensioni di un tablet, e dovendo dividere la batteria in due celle separate per permettere la cerniera centrale, l’autonomia è sempre stata il punto debole della maggior parte dei pieghevoli.

Se le voci fossero confermate, Apple avrebbe trovato il modo di addensare l’energia in uno chassis sottile, eliminando l’ansia da ricarica che spesso affligge i professionisti che utilizzano questi terminali per la produttività. Un po’ come già fatto da alcuni produttori cinesi.

Sinergia tra batteria e silicio

L’equazione dell’efficienza non si risolve però solo con una batteria più capiente. Il progetto iPhone Fold sembra essere costruito attorno all’integrazione totale tra componenti.

Il dispositivo, il cui lancio è ipotizzato per la fine del 2026 in concomitanza con la serie iPhone 18, dovrebbe essere spinto dal chip A20. Questo processore, realizzato verosimilmente con un processo produttivo a 2 nanometri, promette una gestione termica ed energetica senza precedenti.

L’obiettivo è quello di abbinare la batteria più grande mai vista su un iPhone all’efficienza leggendaria dei chip di Cupertino. Questo permetterebbe di gestire il pannello interno da 7,8 pollici, che le fonti descrivono privo di imperfezioni visive o solchi centrali, e lo schermo esterno da 5,5 pollici senza drenare eccessivamente le risorse.

Inoltre, l’adozione di un modem di nuova generazione “C2” contribuirebbe a ridurre ulteriormente i consumi legati alla connettività dati, spesso responsabili di un rapido decadimento della carica in mobilità.

Un ingresso tardivo ma decisivo

L’arrivo di Apple in questo segmento avverrebbe circa sette anni dopo il primo tentativo di Samsung. In molti altri settori, un ritardo simile sarebbe fatale, ma la strategia della Mela sembra puntare tutto sulla maturità del prodotto.

Mentre i concorrenti hanno speso anni a correggere cerniere fragili e software poco ottimizzati, Apple sembra intenzionata a saltare la fase sperimentale per proporre subito una macchina matura.

Offrire un’autonomia superiore del 10% o più rispetto al Galaxy Z Fold 8 non sarebbe solo una vittoria tecnica, ma un forte argomento di vendita per l’utenza business.

Chi cerca un pieghevole lo fa per lavorare in movimento, gestire fogli di calcolo e multitasking avanzato; garantire che il dispositivo arrivi a fine giornata senza compromessi potrebbe essere la chiave per convincere gli scettici ad abbandonare il formato tradizionale.