Sfida totale a Samsung: Apple prepara iPhone Fold, ma ci sarà anche iPhone Flip

Il 2026 potrebbe essere un anno d’oro per Apple: il produttore statunitense ha effettuato un sorpasso storico nel 2025 e ora le cose dovrebbero farsi ancora più piccanti. Dopo anni passati a guardare Samsung, finalmente sarebbe in dirittura d’arrivo il primo iPhone Fold.

Tuttavia le mire di Cupertino si estenderebbero ben oltre il formato a libro: nei piani di Apple ci sarebbe anche il presunto iPhone Flip, pieghevole a conchiglia in arrivo per sfidare lo strapotere della serie Galaxy Z Flip di Samsung.

iPhone Flip potrebbe arrivare dopo il modello Fold: Apple potrebbe avere intenzioni serie per il settore dei pieghevoli

Il presunto design di iPhone Fold – Crediti: fpt., @asherdipps‬

Per l’uscita dell’inedito iPhone Fold bisognerà attendere: secondo varie voci il lancio avverrà a settembre, insieme ai top di gamma iPhone 18 Pro e Pro Max. Questo dovrebbe essere l’anno del cambio di strategia di Apple, con i flagship di punta in autunno mentre per iPhone 18 base e la variante 18e si salterà direttamente alla primavera del 2027.

Stavolta sarà guerra aperta a Samsung: finora il colosso asiatico ha dominato le classifiche internazionali degli smartphone pieghevoli con i suoi modelli, ma ora è in arrivo un rivale molto pericoloso. Non a caso è emersa l’esistenza di Samsung Galaxy Wide Fold, dispositivo pieghevole dal formato diverso dal solito (per la serie) e più vicino a quello del foldable di Cupertino.

Mentre si preannunciano fuoco e fiamme (metaforiche), un report di Bloomberg afferma che Apple non si fermerà: la casa USA starebbe valutando anche un possibile iPhone Flip, terminale dotato di un display pieghevole a conchiglia.

Le voci sono caute e al momento lo smartphone non sarebbe ancora certo: probabilmente l’azienda ha intenzione di attendere e studiare l’impatto del modello Fold sul mercato. Comunque in linea di massima Apple sarebbe propensa a creare nuovi formati pieghevoli: è da anni che vengono proposti iPhone in varie dimensioni, questo perché la domanda è alta sia per i modelli Pro Max che per quelli più compatti.

Specifichiamo che questa non è la prima volta che si parla di iPhone Flip: se Bloomberg ci va cauto, i rumor precedenti danno la sua esistenza per certa – con tanto di possibile uscita nel 2028 (quindi ci sarà da pazientare parecchio).

iPhone Fold – Scheda tecnica presunta