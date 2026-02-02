Sfida totale a Samsung: Apple prepara iPhone Fold, ma ci sarà anche iPhone Flip

Il 2026 potrebbe essere un anno d’oro per Apple: il produttore statunitense ha effettuato un sorpasso storico nel 2025 e ora le cose dovrebbero farsi ancora più piccanti. Dopo anni passati a guardare Samsung, finalmente sarebbe in dirittura d’arrivo il primo iPhone Fold.
Tuttavia le mire di Cupertino si estenderebbero ben oltre il formato a libro: nei piani di Apple ci sarebbe anche il presunto iPhone Flip, pieghevole a conchiglia in arrivo per sfidare lo strapotere della serie Galaxy Z Flip di Samsung.
iPhone Flip potrebbe arrivare dopo il modello Fold: Apple potrebbe avere intenzioni serie per il settore dei pieghevoli
Per l’uscita dell’inedito iPhone Fold bisognerà attendere: secondo varie voci il lancio avverrà a settembre, insieme ai top di gamma iPhone 18 Pro e Pro Max. Questo dovrebbe essere l’anno del cambio di strategia di Apple, con i flagship di punta in autunno mentre per iPhone 18 base e la variante 18e si salterà direttamente alla primavera del 2027.
Stavolta sarà guerra aperta a Samsung: finora il colosso asiatico ha dominato le classifiche internazionali degli smartphone pieghevoli con i suoi modelli, ma ora è in arrivo un rivale molto pericoloso. Non a caso è emersa l’esistenza di Samsung Galaxy Wide Fold, dispositivo pieghevole dal formato diverso dal solito (per la serie) e più vicino a quello del foldable di Cupertino.
Mentre si preannunciano fuoco e fiamme (metaforiche), un report di Bloomberg afferma che Apple non si fermerà: la casa USA starebbe valutando anche un possibile iPhone Flip, terminale dotato di un display pieghevole a conchiglia.
Le voci sono caute e al momento lo smartphone non sarebbe ancora certo: probabilmente l’azienda ha intenzione di attendere e studiare l’impatto del modello Fold sul mercato. Comunque in linea di massima Apple sarebbe propensa a creare nuovi formati pieghevoli: è da anni che vengono proposti iPhone in varie dimensioni, questo perché la domanda è alta sia per i modelli Pro Max che per quelli più compatti.
Specifichiamo che questa non è la prima volta che si parla di iPhone Flip: se Bloomberg ci va cauto, i rumor precedenti danno la sua esistenza per certa – con tanto di possibile uscita nel 2028 (quindi ci sarà da pazientare parecchio).
iPhone Fold – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso:
- aperto – 139,4 mm x 120,6 mm x 4,8/4,5 mm
- chiuso – 83,8 mm x 120,6 mm x 9,6/9 mm
- Colorazioni: /
- Certificazione IP: /
- Display:
- esterno – Flat OLED da 5,3″ o 5,5″ 1.5K (2.088 x 1.422 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- interno – Flat OLED da 7,7″ o 7,8″ 3K (2.713 x 1.920 pixel) con rapporto in 4:3 e refresh rate a 120 Hz, LTPO ProMotion
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale Touch ID
- Raffreddamento: al liquido con camera di vapore
- SoC: Apple A20 Pro, 2 nm TSMC
- CPU: octa-core (?)
- 2 x Performance
- 6 x Efficiency
- GPU: 10 core (?)
- RAM: 12 GB RAM LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB NVMe non espandibile
- Batteria: 5.400-5.800 mAh
- Ricarica: 35-40W, wireless MagSafe
- Fotocamera: doppia 48 + 48 MP con ultra-wide
- Selfie camera: interna 24 MP (sotto al display)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, forse solo eSIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: iOS 27