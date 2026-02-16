Addio slot SIM in Italia: la serie iPhone 18 sarà solo eSIM?

A partire dalla serie iPhone 17, Apple ha esteso la vendita di dispositivi solo eSIM a 12 Paesi. Precedentemente questa limitazione riguardava solo gli Stati Uniti, tuttavia dall’ultima generazione si sono aggiunti anche altri nomi come Canada, Messico, Arabia Saudita e non solo.

Le cose dovrebbero cambiare anche per noi, a partire dalla prossima gamma iPhone 18: l’intera famiglia di flagship sarebbe in dirittura d’arrivo in Europa solo con il supporto eSIM, eliminando completamente lo slot fisico dedicato alle schedine.

Apple dice addio alla SIM fisica in Europa: iPhone 18 sarà solo con supporto eSIM, secondo un rumor

iPhone 17 – Crediti: Apple

Al momento l’unico modello esclusivamente eSIM è stato iPhone Air: il top di gamma ultrasottile ha dovuto rinunciare ovunque allo slot e il motivo è legato alle sue dimensioni ridotte. I telefoni venduti in Italia e in Europa mantengono ancora lo slot fisico oltre al supporto eSIM ma nei piani di Apple ci sarebbe uno stravolgimento completo delle nostre abitudini.

Cupertino avrebbe optati per l’addio definitivo alla classica SIM: iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max e 18e dovrebbero avere soltanto l’eSIM, con la possibilità di utilizzarne due (per chi desidera avere a disposizione un secondo numero).

Questo cambiamento strutturale potrebbe portare a dei miglioramenti, ma per ora parliamo solo di voci di corridoio. I prossimi iPhone 18 potrebbero avere batterie più capienti rispetto alla generazione attuale, si parla perfino di unità da 5.100/5.200 mAh per iPhone 18 Pro Max.

Chiaramente si tratta di una scelta molto particolare da parte di Cupertino: ormai in Italia la maggior parte degli operatori telefonici supporto le SIM virtuali eppure una grossa fetta di utenza è ancora affezionata alla scheda fisica. L’impatto della scelta di Apple potrebbe essere notevole, forzando in maniera brusca il passaggio alla nuova tecnologia.

La serie iPhone 18 sarà divisa in due eventi

Per quanto riguarda l’appuntamento con la prossima generazione, la compagnia statunitense dovrebbe offrire un approccio differente dal solito. Durante l’evento di settembre ci sarebbe spazio solo per iPhone 18 Pro e Pro Max, insieme al tanto chiacchierato iPhone Fold. Per i modelli 18 standard e 18e bisognerà pazientare fino alla primavera 2027, almeno secondo le indiscrezioni finora.