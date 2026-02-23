iPhone 18 Pro in rosso? Apple ci sta pensando seriamente

Le indiscrezioni sui futuri dispositivi di Apple iniziano a farsi sempre più insistenti, sebbene manchino ancora molti mesi alla presentazione ufficiale della prossima generazione di iPhone.
L’attenzione degli analisti si sta concentrando sempre più sulle scelte estetiche, un aspetto che storicamente ha sempre influenzato le dinamiche di vendita.
Secondo il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda californiana sta attualmente testando un’inedita colorazione rossa per i suoi prossimi modelli di iPhone 18 Pro.
Apple pensa al rosso come prossima colorazione di punta di iPhone 18 Pro
Grazie al passaggio a una scocca unibody in alluminio, una caratteristica introdotta con la precedente famiglia di dispositivi, i progettisti Apple godono ora di una maggiore libertà nell’applicazione di tinte originali sugli smartphone di fascia alta.
Questa indiscrezione segna una potenziale rottura con il passato recente, precedente alla serie iPhone 17, durante il quale le versioni più costose venivano proposte in tonalità spiccatamente sobrie e tradizionali.
La volontà di esplorare una cromia così accesa e profonda non nasce per caso. Al momento, la variante Cosmic Orange di iPhone 17 Pro sta registrando risultati di vendita eccezionali, in particolare nel vastissimo mercato cinese.
Ribattezzata informalmente dagli appassionati come “arancione Hermès“, questa finitura si è rapidamente trasformata in un vero e proprio simbolo di prestigio.
L’introduzione di una scocca rossa potrebbe replicare, o persino amplificare, questo successo commerciale. Nella cultura asiatica, infatti, tale colore è tradizionalmente associato alla fortuna, alla vitalità e alla prosperità economica.
Gurman sottolinea come la vicinanza cromatica tra rosso e arancione potrebbe creare una certa sovrapposizione nella gamma proposta, ma non esclude affatto che i vertici aziendali decidano di mantenerle entrambe per assecondare una clientela sempre più esigente.
Un ritorno tanto atteso dai consumatori
L’idea di uno smartphone della Mela verniciato di rosso non rappresenta una prima assoluta nel settore, soprattutto se si considerano le storiche e prolungate collaborazioni per la serie Product (RED).
Tuttavia, una simile opzione cromatica è mancata dai cataloghi a partire dai modelli base presentati nel 2022 ed è sempre stata rigorosamente assente dalla linea “Pro”.
Nel corso dei mesi sono circolate anche voci riguardanti possibili sfumature marroni o viola, ma gli esperti suggeriscono che si tratti semplicemente di variazioni tecniche dello stesso progetto estetico incentrato sul rosso.
Mentre la gamma classica si prepara a sperimentare con tonalità calde e audaci, la situazione appare diametralmente opposta per l’attesissimo smartphone pieghevole del marchio. Sempre secondo le fonti vicine all’azienda, per questo inedito hardware la dirigenza opterà per un approccio estremamente cauto.
I consumatori dovranno aspettarsi opzioni molto classiche e minimaliste, come grigio scuro, nero, argento chiaro o bianco.
Questa strategia risulta del tutto coerente con la storia del marchio: trattandosi di un prodotto ingegneristicamente complesso e totalmente nuovo, limitare le opzioni permette di semplificare e velocizzare le linee di assemblaggio.
Un copione simile si è già visto in passato con il lancio del modello del decennale, iPhone X, che debuttò sugli scaffali con sole due colorazioni per ottimizzare la resa industriale iniziale.