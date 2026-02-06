iPhone 17e in arrivo a febbraio: MagSafe, chip A19 e tutte le novità

Il prossimo iPhone economico è dietro l’angolo, secondo le ultime indiscrezioni. Lo scorso capitolo è arrivato a febbraio e lo stesso dovrebbe avvenire per iPhone 17e. Inizialmente si puntava ad un lancio in primavera ma le ultime indiscrezioni sostengono che il telefono arriverà entro fine mese, con tre novità rispetto alla generazione precedente.

iPhone 17e sarà la sorpresa di febbraio e avrà tre novità: ecco le ultime indiscrezioni

iPhone 16e – Crediti: Apple

La novità più importante riguarderebbe l’arrivo della tecnologia MagSafe, assente sul predecessore (limitato allo standard Qi). Il nuovo iPhone 17e introdurrà il supporto alla ricarica wireless magnetica da 25W ma per ora non ci sono dettagli sulla batteria né sulla ricarica cablata.

Per strapparvi un sorriso vi rimandiamo all’assurda teoria di Apple sulla mancanza della ricarica MagSafe di iPhone 16e (per fortuna non confermata ufficialmente).

Tornado a prossimo 17e, piccolo della serie dovrebbe offrire un miglioramento nelle prestazioni con il passaggio al SoC Apple A19, già visto a bordo della serie iPhone 17. Infine ci sarebbe il nuovo modem C1X di seconda generazione, insieme al chip di rete N1.

Passando al resto delle specifiche e al design, non ci sarebbero altre aggiunte rispetto a quanto visto con iPhone 16e. L’iPhone economico è atteso ancora una volta con una fotocamera Fusion da 48 MP con teleobiettivo 2X integrato mentre i tagli di memoria partirebbero da 256 GB – ormai i 128 GB sono obsoleti per la fascia di prezzo.

L’estetica non dovrebbe cambiare e ciò varrebbe anche per la parte frontale: si parla ancora di uno schermo da 6,1″ senza il refresh rate a 120 Hz e senza nemmeno l’Isola Dinamica. Il dispositivo offrirebbe il classico notch, per un look essenzialmente identico.

Scheda tecnica presunta