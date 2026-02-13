Guerra di leak su iPhone 17e: ci sarà l’addio definitivo al notch?

Il lancio della prossima serie di punta di Cupertino è ancora lontano ma l’attesa sarà interrotta dalla presentazione del nuovo modello economico. iPhone 17e dovrebbe arrivare a stretto giro e negli ultimi giorni i leak si sono intensificati tanto da avere una panoramica chiara delle specifiche.

L’unico elemento di contrasto è il design: secondo alcuni il piccolo della gamma non cambierà sul piano estetico ma stando ad un’altra schiera di leaker verrà introdotta la Dynamic Island della serie regolare.

iPhone 17e: le specifiche sembrano ormai chiare ma è scontro tra leak sulla Dynamic Island

iPhone 17e Concept – Crediti: FPT

I colleghi di FrontPageTech hanno pubblicato alcuni render che mostrerebbero il design del prossimo iPhone 17e. Si tratta di Concept basati sulle indiscrezioni più recente e in questo caso sembra che il dispositivo arriverà con l’Isola Dinamica.

Il design posteriore non dovrebbe cambiare, anzi è probabile che la stessa fotocamera Fusion 2 in 1 da 48 MP resti invariata. Frontalmente ci sarebbe la novità del look, ossia il foro a pillola contenente la selfie camera; niente notch ma il formato dei modelli più recenti, con tanto di Dynamic Island.

A proposito della selfie camera, questa dovrebbe passare dagli attuali 12 MP ad una soluzione da 18 MP con Center Stage e sensore quadrato. Le altre novità riguarderebbero il passaggio al SoC Apple A19 e l’introduzione della ricarica wireless MagSafe.

Inoltre il prezzo resterebbe invariato, ossia 559$ negli Stati Uniti e – probabilmente – 729€ in Italia.

Scheda tecnica presunta