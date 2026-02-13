Guerra di leak su iPhone 17e: ci sarà l’addio definitivo al notch?

Il lancio della prossima serie di punta di Cupertino è ancora lontano ma l’attesa sarà interrotta dalla presentazione del nuovo modello economico. iPhone 17e dovrebbe arrivare a stretto giro e negli ultimi giorni i leak si sono intensificati tanto da avere una panoramica chiara delle specifiche.
L’unico elemento di contrasto è il design: secondo alcuni il piccolo della gamma non cambierà sul piano estetico ma stando ad un’altra schiera di leaker verrà introdotta la Dynamic Island della serie regolare.
iPhone 17e: le specifiche sembrano ormai chiare ma è scontro tra leak sulla Dynamic Island
I colleghi di FrontPageTech hanno pubblicato alcuni render che mostrerebbero il design del prossimo iPhone 17e. Si tratta di Concept basati sulle indiscrezioni più recente e in questo caso sembra che il dispositivo arriverà con l’Isola Dinamica.
Il design posteriore non dovrebbe cambiare, anzi è probabile che la stessa fotocamera Fusion 2 in 1 da 48 MP resti invariata. Frontalmente ci sarebbe la novità del look, ossia il foro a pillola contenente la selfie camera; niente notch ma il formato dei modelli più recenti, con tanto di Dynamic Island.
A proposito della selfie camera, questa dovrebbe passare dagli attuali 12 MP ad una soluzione da 18 MP con Center Stage e sensore quadrato. Le altre novità riguarderebbero il passaggio al SoC Apple A19 e l’introduzione della ricarica wireless MagSafe.
Inoltre il prezzo resterebbe invariato, ossia 559$ negli Stati Uniti e – probabilmente – 729€ in Italia.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68
- Display: Flat Super Retina XDR OLED 6,1″ (2.532 x 1.170 pixel) con protezione Ceramic Shield, True Tone e rivestimento oleorepellente
- Sicurezza: Face ID (3D)
- Raffreddamento /
- SoC: Apple Silicon A19, 3 nm TSMC
- CPU 6 core
- 2 x 4,26 GHz – Everest (Performance)
- 4 x 2,6 GHz – Sawtooth (Efficiency)
- GPU: integrata 5 core
- Neural Engine a 16 core
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB NVMe non espandibile
- Batteria: /
- Ricarica: wireless 25W, MagSafe
- Fotocamera: singola Fusion 2 in 1 da 48/12 MP (f/1.6) con OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X integrato nel sensore principale
- Selfie camera: 18 MP con Center Stage e sensore quadrato
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, chip di rete Apple N1, modem Apple C1X di seconda generazione
- Sistema operativo: iOS 26