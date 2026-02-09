Cuore da flagship, look vintage: iPhone 17e non alzerà il prezzo

Il mese di febbraio vedrà il debutto del nuovo iPhone 17e (secondo le indiscrezioni finora), aggiunta economica alla serie di punta di Cupertino. Rispetto al predecessore ci saranno vari miglioramenti, eppure sembra che non sarà necessario temere rincari: lo rivela Mark Gurman di Bloomberg, una fonte che definire affidabile è riduttivo.

iPhone 17e sarà migliore, ma ci sono buone notizie per il prezzo

Crediti: Apple

Il prossimo iPhone economico sarebbe in dirittura d’arrivo per questo mese, si vocifera il 19 febbraio anche se per ora Apple tace. I leak più recenti hanno offerto una panoramica completa delle novità in arrivo: il piccolo della famiglia dovrebbe introdurre varie migliorie, a partire dal supporto alla ricarica MagSafe (assente sul predecessore), passando per il SoC Apple A19 – lo stesso di iPhone 17.

L’altro lato della medaglia sarebbe un’estetica invariata, un display con notch (niente Isola Dinamica e 120 Hz) ed una singola fotocamera.

Secondo Bloomberg, iPhone 17e dovrebbe fare capolino allo stesso prezzo del predecessore quindi 599$ negli Stati Uniti. Questo vuol dire che non dovrebbero esserci rincari a livello internazionale, quindi il prezzo in Italia resterebbe di 729€.

L’assenza di rincari è una buona notizia anche alla luce delle indiscrezioni sulle memorie: pare che Apple abbia tagliato definitivamente i 128 GB, quindi si partirebbe da 256 GB. Insomma, se confermato avremmo lo stesso prezzo di lancio di iPhone 16e ma con vari miglioramenti e più spazio di archiviazione.

Scheda tecnica presunta