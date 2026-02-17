Apple rilascia iOS 26.4 Beta: quali sono le novità (ma manca il pezzo forte)

Cupertino ha dato il via al rilascio della prima beta di iOS 26.4, con varie novità in arrivo per gli utenti iPhone. L’update è disponibile nel canale beta ed arriva con un peso di oltre 10 GB e il numero di build 23E5207q. Com’è facile intuire dalla dimensioni vengono introdotte alcune migliorie e funzionalità, anche se per il momento manca all’appello quella più importante.
Tutte le novità di iOS 26.4 Beta 1: Apple ha mancato l’appuntamento con la nuova Siri
La prima beta di iOS 26.4 avrebbe dovuto introdurre la nuova Siri, o almeno un assaggio iniziale della versione rinnovata del celebre assistente di Apple. Dalla collaborazione tra Cupertino e Google nascerà una nuova incarnazione di Siri, grazie all’apporto di Gemini: da assistente basilare ad un vero e proprio chatbot con cui interagire in modo fluido e dinamico.
Tuttavia recenti indiscrezioni hanno svelato un ritardo nei lavori: il banco di prova sarà iOS 26.5, in arrivo a maggio. La futura release introdurrà alcune modifiche a Siri mentre la trasformazione completa avrà luogo con iOS 27.
Di seguito trovate una panoramica delle novità di iOS 26.4 Beta 1, ora in fase di rilascio da parte di Cupertino.
- Playlist IA in Apple Music: la nuova funzione PlayliSt Playground permette di generare playlist personalizzate partendo da prompt testuali o in base ai propri interessi;
- Restyling di Apple Music: l’interfaccia di Album e Playlist è stata rinnovata. È stato inoltre aggiunto un nuovo widget per la schermata Home dedicato all’accesso rapido alla musica Ambient.
- Nuovo selettore di sfondi: l’interfaccia per la scelta degli sfondi è stata ridisegnata per essere più pulita. Per risparmiare spazio, gli sfondi non vengono più scaricati automaticamente di default;
- Apple Podcast : introdotta la funzionalità per i podcast video con la possibilità di passare fluidamente tra la versione audio e quella video dei podcast, con supporto allo streaming adattivo per la qualità e alla visione offline;
- Protezione Dispositivo Rubato: La funzione Protezione del dispositivo rubato è ora attiva per impostazione predefinita e richiede l’autenticazione biometrica quando il telefono si trova lontano dai luoghi considerati sicuri;
- Crittografia End-to-End per RCS: arriva finalmente la protezione crittografica E2EE per i messaggi RCS, sebbene al momento sia limitata ad alcuni operatori e dispositivi specifici.