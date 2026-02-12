Apple ha rilasciato iOS 26.3: tutte le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento iOS 26.3 introduce diverse nuove funzionalità, modifiche all’interfaccia e correzioni di bug. Prima di lasciarvi alle novità dell’update vi ricordiamo che la nuova Siri non debutterà nella prossima versione software (26.4) come anticipato di recente. Probabilmente ci sarà da attendere almeno fino a maggio, con il rilascio della versione 26.5.

Tutte le novità di iOS 26.3

Crediti: Apple

Passando alle aggiunte di iOS 26.3, ora all’interno delle impostazioni cellulari, è stata aggiunta un’opzione per impedire al proprio operatore di vedere la posizione esatta del dispositivo, fornendo invece solo una stima approssimativa. Al momento del lancio, questa funzione è limitata ad alcuni operatori (come Boost Mobile negli USA) e a modelli specifici come iPhone Air, iPhone 16e e iPad Pro M5.

È stata introdotta una nuova opzione in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone che permette di trasferire i dati direttamente su un dispositivo Android semplicemente avvicinando i due telefoni e scansionando un codice QR.

Il sistema prepara le basi per la crittografia end-to-end nei messaggi RCS con gli utenti Android. Questo supporterà il profilo RCS 3.0, che include funzioni simili a iMessage come la modifica dei messaggi, le risposte in linea e le reazioni (tapbacks) complete.

Abbiamo poi la possibilità di inoltrare le notifiche verso indossabili non Apple, una funzione che introduce varie migliorie all’esperienza d’uso. L’altro lato della medaglia è la possibilità di inoltrare le notifiche ad un solo dispositivo alla volta. Comunque al momento sembra che la feature non sia ancora disponibile per tutti, ma dovrebbe arrivare con un aggiornamento successivo.

Le sezioni “Meteo” e “Astronomia” sono state separate: ora sono disponibili tre diversi stili per le schermate di blocco meteo live, ognuna con un font diverso per l’orologio. Per quanto riguarda l’app Musica sono stati apportati diversi ritocchi visivi: il testo delle intestazioni è ora più grande e allineato a sinistra anziché centrato. Le sezioni come “Scelte per te” sono più in grassetto e gli sfondi dietro alcuni testi sono stati rimossi per un look più pulito.

Arrivano novità per l’Unione Europea: ora gli accessori di terze parti (come auricolari o smartwatch) potranno ora mostrare il pop-up di abbinamento rapido tipico di AirPods e AirTag quando vengono estratti dalla confezione. Sempre in UE, è stata aggiunta una funzione di “inoltro notifiche” per smartwatch di terze parti, permettendo loro di ricevere avvisi in modo simile all’Apple Watch.

Visto il lancio recente del nuovo tracker di Cupertino, iOS 26.3 aggiunge il supporto ufficiale per la seconda generazione di AirTag.

Come di consueto non mancano varie correzioni di bug: i problemi di disconnessione casuale di CarPlay riscontrati nelle versioni precedenti sembrano essere stati risolti, così come il piccolo difetto visivo nell’app Musica durante lo scorrimento della schermata “In riproduzione”. Infine ci sono anche alcuni miglioramenti nella precisione della tastiera.