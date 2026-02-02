AirTag 2 ha una piccola ma importantissima novità per la sicurezza delle persone

Apple ha recentemente lanciato la seconda generazione del suo celebre dispositivo di tracciamento. AirTag 2 è finalmente arrivato sul mercato, confermando le numerose indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi mesi.

Tuttavia, dietro a questo lancio apparentemente di routine, si celano dettagli tecnici che meritano una menzione separata, soprattutto per quanto riguarda la tutela dell’utente.

AirTag 2 ha uno speaker più difficile da rimuovere, ecco perché è importante

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Bloomberg, il colosso di Cupertino aveva in realtà finalizzato l’hardware del nuovo dispositivo già da diversi mesi.

La decisione di posticipare il debutto non sarebbe dipesa da problemi tecnici o logistici, bensì da una precisa scelta commerciale: l’azienda ha preferito attendere che le scorte del modello precedente si riducessero significativamente prima di introdurre la nuova versione.

Una mossa calcolata che ha permesso di gestire la transizione senza saturare i magazzini, ma che ha anche cresciuto la curiosità attorno alle reali novità di questo aggiornamento.

Una modifica hardware contro gli abusi

L’importante novità, quella che distingue nettamente questo modello dal suo predecessore, risiede in una modifica strutturale pensata per la sicurezza personale.

Apple ha ridisegnato l’architettura interna dell’AirTag 2 rendendo l’altoparlante integrato estremamente difficile da rimuovere. Questa decisione è una risposta diretta e necessaria a un problema serio emerso con la prima generazione.

In passato, infatti, il dispositivo è stato purtroppo utilizzato da malintenzionati per scopi illeciti, come lo stalking. Il punto debole della prima versione risiedeva nella relativa facilità con cui era possibile manomettere l’altoparlante, silenziando di fatto il dispositivo.

Senza il segnale acustico di avviso, una vittima poteva essere tracciata a sua insaputa senza che l’AirTag emettesse il tipico suono di allerta.

Con l’AirTag 2, Apple ha blindato questa componente, rendendo la manomissione complessa e scoraggiando l’uso improprio del tracker. È un segnale forte di come l’azienda stia ascoltando le critiche relative alla privacy, ponendo la sicurezza fisica delle persone al centro dello sviluppo hardware.

Un suono più potente e una migliore integrazione con l’ecosistema

Oltre all’aspetto della sicurezza, il nuovo design dell’altoparlante porta con sé un vantaggio pratico immediato: un volume decisamente più alto. Una delle lamentele più comuni tra i possessori del modello originale riguardava la difficoltà nel sentire il suono del dispositivo quando questo finiva in luoghi angusti, come sotto i cuscini del divano o in fondo a una borsa piena.

L’aggiornamento dovrebbe risolvere questa criticità, garantendo che il segnale sia udibile anche in ambienti rumorosi o quando l’oggetto è coperto da altri materiali.

L’esperienza d’uso viene ulteriormente arricchita per chi è profondamente inserito nell’ecosistema Apple. La nuova generazione dialoga in modo ancora più preciso con l’Apple Watch, sfruttando i sensori per guidare l’utente verso l’oggetto smarrito con un’accuratezza migliorata.

Questa sinergia tra i dispositivi rappresenta il vero valore aggiunto per chi possiede già altri prodotti del marchio, rendendo la ricerca delle chiavi o del portafogli un’operazione immediata.