Il nuovo AirTag 2 è disponibile su Amazon, anche in confezione da 4

A distanza di una settimana dall’annuncio ufficiale, ecco che il nuovo AirTag di seconda generazione arriva finalmente anche su Amazon. Chiaramente il nuovo gadget tech per gli amanti di Cupertino può essere acquistato con spedizione Prime, sia in confezione singola che pratico pack da 4 unità. Il prezzo non cambia rispetto a quanto confermato da Apple la scorsa settimana.

Apple AirTag 2 ora disponibile su Amazon: prezzo e novità della seconda generazione

AirTag Seconda generazione – Crediti: Apple

Il nuovo AirTag 2 è acquistabile su Amazon a 35€ mentre la confezione da 4 costa 119€: entrambe le scelte beneficiano della spedizione Prime e nel momento in cui scriviamo la consegna è prevista a partire da lunedì 9 febbraio.

La fase di preordine dello store ufficiale è terminata ed ora il tracker è acquistabile anche presso altri rivenditori (come MediaWorld, ad esempio). Se volete risparmiare qualcosina, segnaliamo che il primo AirTag è in sconto a 29€.

Come abbiamo visto anche nel nostro articolo di approfondimento, l’AirTag di seconda generazione arriva con un design familiare ma all’interno cela tante novità. Nel complesso il localizzatore è più facile da trovare grazie alla funzione “Posizione precisa” potenziata, ad un raggio d’azione Bluetooth più ampio e all’altoparlante migliorato.

Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice... 35,00€ Compra Ora Amazon.it Apple AirTag in confezione da 4 ​​​​​​(seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si... 119,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 02/02/2026 12:30

