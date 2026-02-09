I nuovi AirPods Pro avranno delle fotocamere integrate, li vorrete lo stesso?

L’evoluzione dei dispositivi indossabili sembra non conoscere sosta e, secondo le ultime indiscrezioni, Apple si prepara a introdurre una novità decisamente inusuale e potenzialmente divisiva sui suoi auricolari.

Sebbene gli attuali AirPods Pro siano stati aggiornati di recente, rompendo la tradizionale ciclicità triennale a cui l’azienda di Cupertino ci ha abituati, sembra che una nuova iterazione hardware sia prevista già per quest’anno.

Non si tratterà, tuttavia, di un modello completamente ridisegnato, ma di un aggiornamento mirato, focalizzato su una specifica tecnologia.

Nuovi AirPods Pro, fotocamere invisibili dedicate all’IA

Crediti: Apple

Il fulcro di questa anticipazione, corroborata recentemente dal leaker Kosutami sulla piattaforma X, riguarda l’implementazione di telecamere a infrarossi (IR) nei futuri auricolari di fascia alta.

È fondamentale chiarire che l’intento di Apple non è quello di trasformare le cuffie in strumenti per scattare fotografie, bensì di abilitare nuove funzionalità legate alla cosiddetta Visual Intelligence.

Questa tecnologia permetterebbe agli auricolari di comprendere il contesto ambientale circostante, potenziando le capacità di calcolo spaziale e l’interazione con l’ecosistema dell’azienda.

Tim Cook ha più volte sottolineato l’importanza di queste capacità nei futuri sviluppi dell’intelligenza artificiale, e l’hardware dedicato sembra essere il tassello mancante per concretizzare tale visione.

Strategie di mercato e posizionamento di prezzo

L’introduzione di una tecnologia così sofisticata pone inevitabili interrogativi sul posizionamento commerciale del prodotto. Sebbene alcune voci suggeriscano che il prezzo potrebbe rimanere invariato rispetto ai modelli attuali, un’analisi più attenta delle recenti strategie Apple suggerisce uno scenario differente.

È probabile che l’azienda replichi l’approccio adottato con gli AirPods 4, offrendo due varianti distinte differenziate da una caratteristica chiave.

In questo ipotetico scenario, il modello “base” degli AirPods Pro continuerebbe a essere proposto al prezzo attuale, mentre la versione avanzata, dotata dei nuovi sensori a infrarossi e delle funzionalità di intelligenza visiva, potrebbe posizionarsi in una fascia superiore.

Questa segmentazione permetterebbe ad Apple di non alienare la clientela interessata solo alla qualità audio, offrendo al contempo un dispositivo all’avanguardia per gli utenti più esigenti e interessati all’integrazione profonda con l’IA.

Per quanto riguarda il calendario, la tradizione suggerisce che Apple sveli le sue novità audio durante l’evento autunnale dedicato agli iPhone, solitamente previsto per settembre.

Tuttavia, data la natura atipica di questo aggiornamento e la rapidità con cui si stanno susseguendo i rumor, non è possibile escludere a priori un lancio anticipato.