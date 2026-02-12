Android 17: Beta 1 rilasciata e poi rimossa da Google, che succede?

Sembrava tutto pronto per il grande debutto. La data era segnata, i comunicati stampa erano pronti e la community attendeva con il dito sul pulsante di aggiornamento. Poi, il colpo di scena: Google ha premuto il tasto pausa.

Quello che doveva essere il giorno del lancio della Beta 1 di Android 17, previsto inizialmente per l’11 febbraio 2026, si è trasformato in un piccolo giallo digitale quando l’azienda di Mountain View ha ritirato l’aggiornamento all’ultimo minuto, dichiarando laconicamente che il software arriverà “presto, ma non oggi“.

Android 17 Beta 1 è ufficiale, ma è già stata ritirata

Crediti: Google

La confusione è nata quando Google ha annunciato l’arrivo della Beta 1 salvo poi fare marcia indietro a causa di non specificati “cambiamenti dell’ultimo minuto“.

Sebbene la falsa partenza abbia lasciato l’amaro in bocca agli utenti Pixel pronti al download, le informazioni emerse durante questo breve lasso di tempo hanno delineato un quadro molto preciso del futuro del robottino verde, confermando che la tabella di marcia per il 2026 rimane estremamente ambiziosa.

L’aspetto più interessante emerso da questa vicenda non è tanto il ritardo, quanto la conferma di un cambiamento strutturale nel modo in cui Google sviluppa il suo sistema operativo. L’era delle “Developer Preview” è ufficialmente terminata.

Per anni siamo stati abituati a vedere queste versioni preliminari precedere le beta pubbliche; ora quel modello viene archiviato in favore di un canale “Canary” continuo.

Questo approccio, mutuato dallo sviluppo di Google Chrome, permette agli ingegneri di introdurre nuove API e funzionalità non appena superano i test interni, senza dover attendere il rilascio trimestrale.

L’idea è quella di avere funzionalità già “rodate” quando arrivano in fase Beta, garantendo un software più stabile e maturo fin dal primo contatto con il pubblico.

Inoltre, questo sistema promette aggiornamenti via OTA (Over The Air), eliminando la tediosa necessità di cancellare manualmente la memoria del dispositivo per installare le versioni di test.

Quali sono le novità intraviste nella release?

Scavando tra le novità che questa Beta avrebbe dovuto portare, emerge una chiara volontà di Google di imporre standard più elevati per l’esperienza utente su schermi di grandi dimensioni.

Con Android 17, gli sviluppatori non potranno più ignorare i dispositivi pieghevoli o i tablet: il sistema imporrà alle applicazioni di supportare il ridimensionamento delle finestre e l’orientamento dinamico. È una mossa che farà felici i possessori di foldable e tablet, che troppo spesso si sono trovati a interagire con app bloccate in modalità verticale.

Anche il comparto multimediale riceverà cure importanti. Le nuove API per la fotocamera puntano a eliminare quei fastidiosi scatti e incertezze che si verificano quando si passa da un obiettivo all’altro durante lo zoom. Il sistema permetterà alle app di accedere ai dati di tutti i sensori simultaneamente, garantendo transizioni fluide e professionali.

A questo si aggiunge il supporto per il codec video H.266 (Versatile Video Coding), che promette una qualità visiva superiore con file di dimensioni ridotte, e una gestione unificata dei livelli audio per evitare sbalzi di volume tra diverse applicazioni.

Quali sono gli smartphone compatibili?

Da quello che si è potuto intravvedere nel post sul blog ufficiale dedicato alla release di Android 17 Beta 1, questi sono i dispositivi di Google (smartphone, foldable e tablet) compatibili con l’aggiornamento:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel Tablet

Una corsa contro il tempo

Nonostante lo stop improvviso, i piani di Google restano serrati. L’azienda punta a raggiungere la stabilità della piattaforma già a marzo 2026, un traguardo incredibilmente anticipato che aprirebbe le porte a un rilascio della versione stabile finale intorno a giugno.

Per gli utenti attualmente iscritti al programma Beta con Android 16 QPR3, la situazione richiede cautela. Chi desidera passare alla versione stabile di Android 16 senza perdere i propri dati dovrà uscire dal programma ora e attendere l’aggiornamento ufficiale.

Per tutti gli altri, l’unica opzione rimasta è attendere che Google risolva i problemi dell’ultimo minuto e dia finalmente il via libera a questo nuovo, e un po’ travagliato, capitolo della storia di Android.