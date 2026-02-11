Preparate i vostri Pixel, Android 17 Beta sta per arrivare!

Dopo aver modificato in modo significativo la tabella di marcia dei rilasci lo scorso anno, Google si appresta a confermare questa nuova strategia anche per la prossima major release.

Le conferme ufficiali indicano che la prima versione Beta di Android 17 è ormai imminente, con un debutto che potrebbe concretizzarsi già entro la fine di questo mese o, al più tardi, nel corso del prossimo.

Android 17 Beta sta arrivando, versione stabile molto presto

Crediti: Canva

Ciò che colpisce maggiormente in questa nuova fase non è solo la tempistica, ma la nomenclatura scelta da Google. La prima build che verrà rilasciata non porterà l’etichetta di “Developer Preview”, termine che storicamente ha sempre contrassegnato le versioni del software destinate esclusivamente agli sviluppatori.

Al contrario, il colosso americano ha optato per la denominazione “Android 17 Beta 1“. Questa scelta suggerisce un cambiamento sostanziale nella strategia di distribuzione: saltare la fase preliminare potrebbe indicare una volontà di rendere il sistema operativo accessibile a un pubblico più vasto fin dal primo giorno, proponendo un codice forse già sufficientemente stabile per una platea di curiosi e appassionati, non solo per gli addetti ai lavori.

Per i possessori di smartphone Pixel, la situazione richiede attenzione. Coloro che attualmente stanno testando Android 16 QPR3 Beta 2.1 e che sceglieranno di rimanere all’interno dell’Android Beta Program riceveranno automaticamente l’aggiornamento alla Beta 1 di Android 17.

Di conseguenza, chi preferisce evitare di installare un sistema operativo ancora in fase di sviluppo sul proprio dispositivo principale dovrà ricordarsi di abbandonare il programma di test prima del rilascio dell’update.

Tra le novità attese, si parla già di miglioramenti significativi dedicati all’esperienza di gioco e funzionalità inedite che verranno svelate progressivamente.

Quando arriva Android 17 Beta 1?

Google sembra voler completare lo sviluppo e rilasciare la versione stabile di Android 17 entro la prima metà dell’anno.

Un confronto con il passato recente ci aiuta a inquadrare meglio la situazione; Android 16 aveva visto la sua prima Developer Preview a novembre 2024, la prima beta pubblica a gennaio 2025 e il rilascio stabile a giugno dello stesso anno.

Mantenendo questo ritmo serrato, è lecito attendersi una conclusione analoga per l’iter attuale.

Samsung in prima linea con l’aggiornamento

Questa accelerazione ha ripercussioni dirette anche sui partner OEM, in particolare su Samsung. L’interfaccia proprietaria One UI 9 sarà infatti basata su Android 17.

Tuttavia, la serie Galaxy S26 debutterà con la One UI 8.5 (basata su Android 16 QPR2), lasciando l’onore del debutto con il nuovo sistema operativo ai pieghevoli di prossima generazione. È molto probabile, infatti, che i Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8, attesi per luglio, siano i primi dispositivi del brand sudcoreano a lanciare commercialmente l’accoppiata Android 17 e One UI 9.

Gli utenti della serie S26 potrebbero comunque avere un assaggio delle novità, come i nuovi effetti visivi traslucidi e le funzioni di blocco app, attraverso un programma beta previsto tra giugno e luglio.