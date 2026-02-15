Inizi sullo smartphone e finisci sul tablet (o viceversa), cos’è e come funziona App Handoff su Android 17

L’evoluzione del sistema operativo mobile di Google prosegue la sua marcia verso una maggiore integrazione tra i dispositivi, cercando di eliminare le barriere che separano l’uso dello smartphone da quello di tablet o altri terminali.

Con l’avvento di Android 17, questa visione si concretizza in una nuova funzionalità denominata App Handoff, progettata per garantire una continuità operativa senza precedenti all’interno dell’ecosistema.

Non si tratta semplicemente di sincronizzare i dati tramite cloud, ma di trasferire l’intero stato di un’applicazione attiva da un hardware all’altro in tempo reale.

Android 17 e App Handoff, continuità operativa e fallback intelligente

Il meccanismo alla base di Handoff è pensato per operare in modo discreto ma efficace. Secondo le prime informazioni tecniche emerse, il sistema lavora in background per rilevare le attività in corso sui dispositivi Android nelle vicinanze.

L’utente vedrà apparire queste opzioni direttamente nel launcher o nella barra delle applicazioni (taskbar), suggerendo la possibilità di riprendere il lavoro esattamente dove lo si era interrotto.

La gestione del trasferimento avviene attraverso due modalità distinte. Nel caso ideale, se l’applicazione è installata su entrambi i dispositivi, il sistema esegue un “deep-link” verso l’attività specifica, aprendo la versione nativa dell’app sul dispositivo ricevente.

Tuttavia, Google ha previsto anche uno scenario in cui l’app di destinazione potrebbe mancare. In questa circostanza entra in gioco una soluzione di riserva definita “app-to-web Handoff”, che reindirizza l’utente verso la versione browser del servizio, garantendo che il flusso di lavoro non venga interrotto per la mancanza del software installato.

Il ruolo cruciale degli sviluppatori

Affinché questa magia tecnologica avvenga, è necessario un intervento mirato da parte degli sviluppatori. La funzionalità non è attiva di default su tutte le applicazioni, ma deve essere implementata su base “per-activity“.

Chi crea le app dovrà richiamare metodi specifici per abilitare Handoff e, soprattutto, gestire il trasferimento dei dati di stato. Questo significa che l’applicazione deve essere istruita su quali informazioni pacchettizzare e inviare al secondo dispositivo affinché l’esperienza utente sia fluida e coerente, evitando la perdita di dati non salvati o di contesti specifici all’interno dell’interfaccia.

Nonostante le potenzialità descritte, è interessante notare come questa funzionalità non sia ancora visibile o utilizzabile nella prima Beta di Android 17.

La mancanza di documentazione approfondita lascia spazio a diverse interpretazioni su quali saranno i form factor supportati al lancio.

Tuttavia, il riferimento esplicito all’uso della taskbar suggerisce un forte orientamento verso i dispositivi a grande schermo, come tablet e pieghevoli.

È facile immaginare come questa tecnologia potrebbe integrarsi perfettamente in uno scenario desktop, permettendo ad esempio di iniziare la stesura di un’email sul telefono mentre si è in movimento e concluderla comodamente sul laptop una volta arrivati in ufficio, rendendo il concetto di ecosistema Android sempre più funzionale.