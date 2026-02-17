Amazon Haul sfida Temu: ecco il codice sconto del 20% per il tuo primo ordine

La guerra dei prezzi è entrata in una nuova fase: Amazon ha smesso di guardare da lontano l’ascesa di colossi come Temu e Shein e ha deciso di scendere ufficialmente in campo con Amazon Haul.

Non si tratta del solito Prime a cui siamo abituati – qui la parola d’ordine è prezzi stracciati e un pizzico di pazienza per la spedizione – ma con la nuova promo del 20% di sconto, l’occasione di provare la nuova piattaforma si fa ancora più interessante.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Amazon Haul lancia una promo per i nuovi utenti: ottieni uno sconto del 20%, ma vale solo per il tuo primo ordine

Il funzionamento della nuova promo targata Amazon Haul è semplicissimo: fino al 19 febbraio basta inserire nel carrello due articoli su una vasta selezione, riscatta il codice “HAUL20” e ricevi uno sconto del 20%. Si tratta di un’occasione ghiotta per risparmiare sui prodotti super economici della piattaforma, ma l’iniziativa è limitata solo per il tuo primo ordine.

Quindi se hai già effettuato ordini in passato non sarà possibile usufruire del Coupon (ma sarà necessario un nuovo account). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Ma che cos’è Amazon Haul? Il colosso dell’e-commerce ha deciso di sfidare i rivali cinesi (come Temu, AliExpress e Shein) sul loro terreno: in questa nuova sezione trovate tantissimi prodotti a prezzo stracciato, a partire da meno di 1€. Accessori, piccoli oggetti, abbigliamento

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.