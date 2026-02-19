Amazfit T-Rex Ultra 2 arriva in Italia: il compagno definitivo per esploratori e atleti estremi

Il mercato degli indossabili ultra-resistenti dà il benvenuto ad un nuovo protagonista: Amazfit ha presentato ufficialmente T-Rex Ultra 2, l’aggiunta più sofisticata alla sua celebre gamma di smartwatch robusti, pensata specificamente per atleti ed esploratori che operano in ambienti dove l’imprevedibilità è la norma.

Amazfit T-Rex Ultra 2 ufficiale in Italia: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo rugged premium

Crediti: Amazfit

La struttura di T-Rex Ultra 2 è stata concepita per resistere alle sollecitazioni più dure, sia sopra che sotto la superficie dell’acqua. Il cuore estetico e funzionale del dispositivo è rappresentato da una lunetta e un fondello in titanio di grado 5, abbinati a un display AMOLED da 1,5″ protetto da un cristallo di zaffiro antigraffio. Oltre alla resistenza agli urti, l’orologio vanta una capacità di immersione fino a 10 ATM e una doppia certificazione subacquea.

Un elemento di grande praticità è rappresentato dai 64 GB di memoria integrata, che consentono di archiviare mappe, musica e dati delle attività direttamente sull’orologio.

Sul fronte della navigazione, T-Rex Ultra 2 introduce per la prima volta nella serie le mappe globali a colori precaricate nell’app Zepp, che possono essere facilmente installate sul dispositivo per un utilizzo offline completo. Supportato da sei sistemi satellitari, il tracciamento GPS offre un posizionamento rapido e preciso, arricchito da funzioni intelligenti come il reindirizzamento automatico e la pianificazione di percorsi offline fino a 100 km.

Per ottimizzare la gestione dell’energia e del ritmo durante lo sforzo, Amazfit ha introdotto gli avvisi intelligenti Checkpoint Display, che permettono di monitorare punti di interesse vitali come fonti d’acqua o rifugi, insieme a una segmentazione avanzata delle salite che fornisce profili altimetrici dettagliati per prepararsi ai dislivelli imminenti.

Crediti: Amazfit

L’autonomia si conferma uno dei pilastri dell’esperienza, con una batteria capace di durare fino a 30 giorni in modalità smartwatch e oltre 50 ore in modalità di tracciamento GPS continuo. Per la sicurezza notturna, l’orologio integra una torcia a doppia modalità con luminosità regolabile e una luce verde a bassa interferenza, ideale per chi utilizza occhiali per la visione notturna, oltre alla funzione di segnale SOS per le emergenze.

Presenti all’appello un microfono e un altoparlante integrati per gestire chiamate Bluetooth e registrare promemoria vocali durante l’attività.

In definitiva, Amazfit T-Rex Ultra 2 si posiziona come un compagno di spedizione premium, capace di unire robustezza e funzionalità intelligenti, ora disponibile al prezzo di 549,99€ (su Amazon e nello store ufficiale del brand).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Smartwatch outdoor GPS dual-band, cassa in titanio 51 mm, display AMOLED in vetro zaffiro 1,5", torcia, 30 giorni batteria, mappe... 549,90€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 19/02/2026 17:30

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.