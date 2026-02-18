Amazfit T-Rex Ultra 2 svelato da uno store: è lo sportwatch definitivo per le condizioni estreme

La gamma di indossabili rugged di Huami continua ad ampliarsi e stavolta parliamo del ritorno della variate premium, un dispositivo che manca all’appello da diversi anni. Amazfit T-Rex Ultra 2 è stato anticipato da un rivenditore italiano con tanto di immagini, una valanga di dettagli sulle specifiche e anche un accenno del prezzo di vendita: ecco che cosa possiamo aspettarci da prossimo sportwatch votato alla resistenza!
Tutto su Amazfit T-Rex Ultra 2: immagini, specifiche e prezzo del nuovo smartwatch Huami (grazie ad uno store online)
In realtà abbiamo avuto un primo assaggio già dall’app Zepp: nei giorni scorsi il rugged watch è spuntato con alcuni riferimenti che lasciavano presagire il ritorno della gamma Ultra. A distanza di pochissimo Amazfit T-Rex Ultra 2 è apparso direttamente nello store online di un rivenditore, con una corposa anticipazione.
Proprio come il primo capitolo (risalente a marzo 2023), anche in questo caso abbiamo un’estetica aggressiva e rugged – con una scocca resistente che racchiude un ampio schermo circolare. Il nuovo modello rende ancora più spigolose le linee, adottando un formato ottagonale.
Il display AMOLED misura 1,5” ed offre una luminosità di picco fino a 3.000 nit, per una corretta visualizzazione anche sotto la luce intensa. L’orologio misura 51 mm di larghezza e offre materiali premium: la cassa è realizzata in titanio mentre lo schermo è protetto da un vetro zaffiro.
Per le funzionalità non mancano le solite chicche per l’outdoor: GPS dual band, il supporto a sei sistemi di posizionamento satellitare, la possibilità di usufruire di mappe a colori precaricate e così via. Proprio come il cugino T-Rex 3 Pro, anche la variante Ultra monta una torcia LED incorporata; presente anche un barometro, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, il supporto ai pagamenti con Zepp Pay.
Il prezzo di Amazfit T-Rex Ultra 2 è di 512,9€, secondo quanto riportato dalla pagina del rivenditore (ora rimossa). Le ultime aggiunte alla gamma sono state T-Rex 3 Pro (a settembre) e la variante da 44 mm (a novembre). Molto probabilmente la nuova versione Ultra 2 è ad un passo dal debutto: resta solo da vedere se farà capolino entro fine febbraio oppure se dovremo attendere il mese di marzo.