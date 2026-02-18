Amazfit T-Rex Ultra 2 svelato da uno store: è lo sportwatch definitivo per le condizioni estreme

La gamma di indossabili rugged di Huami continua ad ampliarsi e stavolta parliamo del ritorno della variate premium, un dispositivo che manca all’appello da diversi anni. Amazfit T-Rex Ultra 2 è stato anticipato da un rivenditore italiano con tanto di immagini, una valanga di dettagli sulle specifiche e anche un accenno del prezzo di vendita: ecco che cosa possiamo aspettarci da prossimo sportwatch votato alla resistenza!

Tutto su Amazfit T-Rex Ultra 2: immagini, specifiche e prezzo del nuovo smartwatch Huami (grazie ad uno store online)

Crediti: epto.it, Amazfit

In realtà abbiamo avuto un primo assaggio già dall’app Zepp: nei giorni scorsi il rugged watch è spuntato con alcuni riferimenti che lasciavano presagire il ritorno della gamma Ultra. A distanza di pochissimo Amazfit T-Rex Ultra 2 è apparso direttamente nello store online di un rivenditore, con una corposa anticipazione.

Proprio come il primo capitolo (risalente a marzo 2023), anche in questo caso abbiamo un’estetica aggressiva e rugged – con una scocca resistente che racchiude un ampio schermo circolare. Il nuovo modello rende ancora più spigolose le linee, adottando un formato ottagonale.

Crediti: epto.it, Amazfit

Il display AMOLED misura 1,5” ed offre una luminosità di picco fino a 3.000 nit, per una corretta visualizzazione anche sotto la luce intensa. L’orologio misura 51 mm di larghezza e offre materiali premium: la cassa è realizzata in titanio mentre lo schermo è protetto da un vetro zaffiro.

Per le funzionalità non mancano le solite chicche per l’outdoor: GPS dual band, il supporto a sei sistemi di posizionamento satellitare, la possibilità di usufruire di mappe a colori precaricate e così via. Proprio come il cugino T-Rex 3 Pro, anche la variante Ultra monta una torcia LED incorporata; presente anche un barometro, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM, il supporto ai pagamenti con Zepp Pay.

Crediti: epto.it, Amazfit

Il prezzo di Amazfit T-Rex Ultra 2 è di 512,9€, secondo quanto riportato dalla pagina del rivenditore (ora rimossa). Le ultime aggiunte alla gamma sono state T-Rex 3 Pro (a settembre) e la variante da 44 mm (a novembre). Molto probabilmente la nuova versione Ultra 2 è ad un passo dal debutto: resta solo da vedere se farà capolino entro fine febbraio oppure se dovremo attendere il mese di marzo.