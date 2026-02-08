Amazfit si fa sfuggire i nuovi smartwatch, Active 3 Premium e T-Rex Ultra 2 scoperti nell’app Zepp

Il rilascio di un aggiornamento software porta spesso con sé molto più di semplici correzioni di bug o miglioramenti delle prestazioni; talvolta, per chi sa dove guardare, si trasforma in una finestra aperta sul futuro di un’azienda.

È esattamente quanto accaduto con la versione 10.0.5 dell’applicazione Zepp, la piattaforma di gestione per i dispositivi Amazfit.

Un’analisi approfondita del codice sorgente ha rivelato riferimenti espliciti a due nuovi dispositivi che Zepp Health sembra pronta a lanciare sul mercato: l’inedito Active 3 Premium e il già vociferato T-Rex Ultra 2.

Amazfit si fa sfuggire Active 3 Premium e T-Rex 2 nel codice della sua app

Crediti: Amazfit

La scoperta più sorprendente riguarda la serie Active. All’interno delle risorse interne dell’applicazione, specificamente nelle stringhe utilizzate per definire l’interfaccia utente e le procedure di accoppiamento Bluetooth, è emersa la dicitura “Amazfit Active 3 Premium“.

Ciò che colpisce gli osservatori non è solo la conferma di una terza generazione in arrivo, ma l’assenza totale di riferimenti a una variante standard.

Questa stranezza potrebbe suggerire diverse strategie commerciali: l’azienda potrebbe aver deciso di razionalizzare la propria offerta puntando su un unico modello di fascia alta, oppure il codice relativo alla versione base non è stato ancora implementato in questa specifica build.

Considerando le tempistiche passate, con la prima generazione arrivata nell’ottobre 2023 e la seconda nel gennaio 2025, l’intervallo temporale suggerisce che i tempi potrebbero essere maturi per un annuncio ufficiale tra la fine di marzo e il mese di aprile, mantenendo un ciclo di rinnovamento costante per una serie che ha saputo conquistare il pubblico grazie al bilanciamento tra funzionalità, autonomia e prezzo contenuto.

La linea Rugged continua

Parallelamente alle novità sulla serie Active, l’aggiornamento dell’app consolida le certezze intorno al successore del top di gamma dedicato agli sport estremi.

I riferimenti all’Amazfit T-Rex Ultra 2 non sono una novità assoluta, ma la loro persistenza attraverso diverse versioni dell’applicazione, inclusa l’ultima 10.0.5, indica chiaramente che il progetto è in una fase avanzata di sviluppo e non si tratta di un semplice esperimento abbandonato.

Le stringhe di codice mantengono una struttura stabile, segno che il supporto lato software è ormai definito.

A dare manforte a questa ipotesi interviene anche un recente avvistamento. Una nuova certificazione depositata in Malesia fa riferimento al numero di modello A2550, un identificativo che non trova corrispondenza in nessun prodotto attualmente in commercio.

Sebbene non vi sia ancora la certezza matematica su quale dei due orologi si celi dietro questa sigla, lo stato di avanzamento del supporto nell’app fa propendere per il T-Rex Ultra 2 come il candidato più probabile a raggiungere per primo gli scaffali.

Al momento Amazfit non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, né ha confermato l’esistenza di questi prodotti. Tuttavia, la presenza di nomi così specifici all’interno dell’applicazione ufficiale trasforma queste indiscrezioni in qualcosa di molto concreto, lasciando intendere che le prossime settimane saranno decisive per scoprire le nuove carte del produttore.