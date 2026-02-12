Il mistero di Ballie, Samsung rimuove la pagina ufficiale: è il capolinea?

Durante il CES 2020 è stato annunciato Ballie, un piccolo robot rotante in grado di capire e reagire alle diverse esigenze, pensato per essere un aiuto attivo in casa (anche grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale). Il dispositivo era in programma per la scorsa estate, ma il lancio è stato rinviato ed ora la sua commercializzazione sembra essere stata annullata. È la fine dell’assistete robot palla di Samsung?

Samsung Ballie potrebbe essere stato cancellato: addio al robottino giallo dalla forma insolita

Crediti: Samsung

Nel corso degli anni Samsung Ballie si è arricchito di funzionalità: il robot era progettato per fungere da assistente personale e hub per la casa smart, con il supporto di Gemini su Google Cloud. L’intelligenza artificiale è stata l’ultima chicca prima della fine: come anticipato in apertura il lancio era previsto per l’estate 2025 in Corea e negli Stati Uniti, ma le cose sono andate diversamente.

Dopo il rinvio se ne sono perse le tracce e dopo essere stato tra i protagonisti del CES di Las Vegas per vari anni, il 2026 è iniziato con l’assenza del robottino dal palcoscenico tech statunitense. La pagina dedicata a Ballie – dove era possibile iscriversi per ricevere aggiornamenti sulla disponibilità – è stata rimossa.

Cliccando su link si viene reindirizzati alla pagina principale dei proiettori di Samsung, ma del robot nemmeno l’ombra. A gennaio i colleghi di Bloomberg hanno contattato Samsung per saperne di più sullo stato del dispositivo ma il portavoce dell’azienda ha definito Ballie come “una piattaforma di innovazione attiva”.

Non proprio la definizione esatta che daresti ad un robot domestico intelligente, quindi un primo segnale gentile della fine del progetto. Con la scomparsa della pagina dedicata a Ballie sembra proprio che questo sia ormai giunto al capolinea.

Perché Ballie è sparito dai radar?

Crediti: Samsung

Cosa ha spinto ad un cambio di rotta così brusco? L’ipotesi più plausibile è che Samsung abbia avuto delle difficoltà nel definire il posizionamento di Balle sul mercato: il robot aspirapolvere Jet Bot è dotato di AI e spazza i pavimenti, ma esattamente quale sarebbe stato il ruolo reale dell’assistente palla?

Ballie integrava un proiettore e Gemini ma a parte questo non era dotato di altre funzionalità, a parte fungere da hub. Inoltre le indiscrezioni parlavano di un prezzo stratosferico, intorno ai 2.000$; a questo aggiungiamo che il robottino è stato già ripensato una volta.

Il modello del 2020 era più piccolo, simile ad una pallina da tennis e pensato più come un assistente per il fitness e un compagno per animali domestici. Le cose sono cambiate con il ritorno nel 2024 in una veste rinnovata, più grande e le caratteristiche che abbiamo già visto finora.

È irreale pensare ad un’ennesima riprogettazione da parte di Samsung quindi è molto probabile che il robottino sia stato accantonato, magari in vista di altre soluzioni intelligenti per la domotica.