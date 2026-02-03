ACEMAGIC Retro X3 è il mini PC che omaggia Nintendo, tra nostalgia anni ’80 e Ryzen 7

A inizio gennaio il brand cinese ha annunciato i nuovi mini PC della gamma Retro X, una coppia di terminali dal look atipico per la categoria – un design ispirato alle vecchie console del passato. Il primo gioiellino disponibile (per ora solo in Cina) è ACEMAGIC Retro X3, dallo stile ispirato al celebre Nintendo FamiCom: ecco tutti i dettagli, in attesa del debutto anche per i mercati internazionali.

ACEMAGIC Retro X3 è il mini PC per gli amanti delle vecchie console: l’effetto nostalgia è assicurato

Crediti: ACEMAGIC

Come sottolineato in apertura il mini PC nasce come omaggio al leggendario Nintendo FamiCom: lo stile ricalca quello dell’iconica console della grande N senza rinunciare ad un tocco premium, con una scocca in metallo sabbiato che alterna i toni del rosso, nero e grigio.

Il pulsante di accensione richiama le console degli anni ’80, mentre il cuore dell’esperienza è un processore AMD Ryzen 7 H 255 costruito con architettura Zen 4, 8 core e 16 thread con una frequenza boost che raggiunge i 4,9 GHz.

La componente grafica è affidata alla Radeon 780M, basata sull’architettura RDNA 3, che permette di gestire con efficacia anche il gaming leggero e la riproduzione di contenuti multimediali complessi.

Nonostante il peso piuma di soli 406 grammi e dimensioni compatte (128,2 x 128,2 x 44 mm), il dispositivo permette di aggiornare la memoria DDR5 fino a un massimo di 128 GB o espandere lo storage attraverso due slot SSD NVMe PCIe 4.0, raggiungendo una capacità complessiva di 4 TB.

Crediti: ACEMAGIC

Il supporto alla tecnologia USB 4 garantisce trasferimenti dati ultra-rapidi fino a 40 Gbps e, in combinazione con le uscite HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0, permette di gestire contemporaneamente fino a tre display esterni. Il pannello posteriore e quello frontale ospitano una vasta gamma di porte mentre per la connettività wireless abbiamo il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2.

L’azienda ha implementato il Cooling System 3.0, un sistema di raffreddamento avanzato che utilizza una grande ventola e doppie heatpipe in rame per assicurare una corretta dissipazione del calore su tre lati.

ACEMAGIC Retro X3 arriva con Windows 11 Pro preinstallato e debutta in Cina al prezzo di 1,899 yuan, circa 231€ al cambio attuale.