70mai T800 riscrive le regole della sicurezza: la dash cam 4K definitiva, in sconto su Amazon!

Nel panorama delle tecnologie per la sicurezza in auto 70mai T800 si distingue come una soluzione diversa rispetto alle altre telecamere. Si tratta infatti della prima dash cam a offrire tre canali di registrazione con una risoluzione 4K sia per la visuale anteriore che per quella posteriore: un vero e proprio occhio digitale che non lascia nulla al caso.

Progettata per ridurre sensibilmente i punti ciechi grazie alla sua visione a tre angoli, T800 punta a garantire una tranquillità senza precedenti per gli utenti alla guida – che siano conducenti privati, famiglie e professionisti del ride-sharing.

Crediti: 70mai

Il punto di forza di 70mai T800 è rappresentato dai sensori Sony STARVIS 2 IMX678 sia sulla telecamera anteriore che su quella posteriore, una scelta che garantisce una sensibilità alla luce superiore del 90% e prestazioni elevate in situazioni di scarsa illuminazione.

La qualità visiva è estremamente nitida grazie alla risoluzione 4K reale a 30 fps in modalità multicanale, che sale fino a 60 fps se si utilizza esclusivamente la telecamera anteriore.

Per gestire le condizioni di luce più difficili, come l’uscita da una galleria o la guida sotto il sole, il dispositivo supporta la registrazione HDR su tutti e tre i canali (vista anteriore, posteriore e abitacolo), assicurando che ogni dettaglio nelle zone d’ombra o in quelle troppo illuminate rimanga perfettamente visibile. A questo si aggiungono le tecnologie Night Owl Vision e Lumi Vision, specifiche per la visione notturna, che permettono di leggere chiaramente le targhe in lontananza e monitorare i veicoli anche in condizioni di oscurità quasi totale durante la sosta.

Oltre alla pura qualità dell’immagine, la dash cam offre funzioni come la registrazione di emergenza con buffer aggiornata, capace di salvare filmati che partono da tre minuti prima dell’impatto fino a 30 secondi dopo l’evento.

Crediti: 70mai

La modalità Smart Parking Guardian, che richiede il kit di cablaggio venduto separatamente, offre una maggiore sicurezza quando l’auto è parcheggiata: grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, la camera rileva persone sospette vicino al veicolo e attiva istantaneamente la registrazione simultanea su tutti i canali in caso di urto o effrazione.

La connettività 4G LTE opzionale (sempre tramite kit separato) eleva ulteriormente il livello di protezione, consentendo di ricevere notifiche in tempo reale sullo smartphone, localizzare l’auto in aree affollate e persino monitorare lo streaming live mentre qualcun altro è alla guida.

Dal punto di vista della resistenza, l’uso di un supercondensatore permette alla dash cam di operare in temperature estreme, dai -40 °C agli 85 °C, eliminando i rischi di surriscaldamento e garantendo una longevità di oltre 500.000 cicli di carica. Tra le altre caratteristiche abbiamo un display IPS da 3″ con modalità Picture-in-Picture, che permette di visualizzare contemporaneamente le tre inquadrature, e il GPS integrato che documenta velocità, orario e coordinate precise.

Crediti: 70mai

