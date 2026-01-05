Xreal 1S, gli occhiali smart costano meno e sono migliori dei precedenti

Xreal conferma il suo ruolo di protagonista nel fiorente settore della realtà aumentata con un annuncio che spiazza la concorrenza.

L’azienda ha svelato i nuovi Xreal 1S, un aggiornamento significativo della sua linea di occhiali smart che arriva a poco più di un anno dal lancio degli Xreal One.

La mossa del produttore non si limita al semplice potenziamento hardware, i nuovi visori offrono prestazioni superiori sotto quasi ogni aspetto tecnico, pur arrivando sul mercato con un prezzo di listino inferiore rispetto ai loro predecessori.

Xreal 1S, un salto di qualità a prezzo scontato

Crediti: Xreal

Il cuore dell’esperienza offerta dagli Xreal 1S risiede nella rinnovata tecnologia di display. Come il modello precedente, questi occhiali si collegano tramite USB Type-C a dispositivi esterni per proiettare contenuti su schermi micro-OLED posizionati dietro le lenti, creando l’illusione di un grande display virtuale fluttuante.

Tuttavia, la qualità dell’immagine ha subito un netto miglioramento. La risoluzione è stata portata a 1200p per occhio, un passo avanti rispetto ai 1080p del modello One, garantendo una nitidezza superiore per testi e video.

L’esperienza visiva diventa inoltre più immersiva grazie a un campo visivo ampliato, che ora raggiunge i 52 gradi contro i 50 della generazione passata.

Anche il formato dell’immagine cambia, passando dal classico 16:9 a un rapporto 16:10, più alto e versatile, ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento.

A completare il quadro tecnico dei display troviamo una luminosità di picco che tocca i 700 nit, permettendo una visione chiara anche in ambienti non perfettamente oscurati.

Nonostante questi aggiornamenti, l’indossabilità rimane un punto di forza: il dispositivo pesa solamente 82 grammi, mantenendo il comfort necessario per sessioni d’uso prolungate.

Potenza di calcolo e funzionalità avanzate

Sotto la scocca, gli Xreal 1S mantengono il chip proprietario Xreal X1, introdotto con il modello del 2024. Questo processore è dedicato al “calcolo spaziale” e gestisce il tracciamento della testa (3DoF), una funzione essenziale per ancorare visivamente i display virtuali al mondo reale in modo stabile e fluido.

L’esperienza multimediale è arricchita da un comparto audio curato da Bose, con altoparlanti integrati direttamente nelle stanghette degli occhiali per un ascolto personale di alta qualità senza l’ingombro di cuffie esterne.

L’ecosistema Xreal si dimostra maturo anche grazie alla compatibilità con accessori già noti, come l’add-on fotocamera Xreal Eye, che non solo permette di scattare foto e registrare video, ma migliora la precisione dell’ancoraggio spaziale.

Inoltre, un recente aggiornamento di sistema ha introdotto la funzionalità “Real 3D”, disponibile anche per il modello Pro, che promette di arricchire ulteriormente la fruizione dei contenuti tridimensionali.

Un’altra caratteristica degna di nota è la capacità delle lenti di oscurarsi elettronicamente su richiesta, permettendo all’utente di decidere quanto del mondo circostante lasciar filtrare durante la visione.

Crediti: Xreal Crediti: Xreal

Xreal Neo, l’anello mancante per i gamer?

Contestualmente agli occhiali, l’azienda ha presentato Xreal Neo, un accessorio che si candida a diventare indispensabile per i videogiocatori in mobilità.

Si tratta di un dispositivo ibrido che funge sia da power bank da 10.000 mAh sia da hub video. La sua importanza risiede nella capacità di risolvere uno dei problemi storici degli occhiali AR: la compatibilità con le console portatili.

Grazie a Xreal Neo, gli utenti possono collegare gli occhiali direttamente a entrambe le generazioni di Nintendo Switch o a dispositivi come Steam Deck senza la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi o configurazioni complesse.

Il Neo alimenta contemporaneamente la console e gli occhiali, gestendo il flusso video in modo trasparente. Come bonus aggiuntivo, il dispositivo supporta anche la ricarica wireless per smartphone, rendendolo un compagno di viaggio versatile.

Crediti: Xreal Crediti: Xreal

Prezzi e disponibilità

La notizia forse più sorprendente riguarda il posizionamento commerciale. Gli Xreal 1S sono disponibili da oggi attraverso i canali ufficiali e i principali rivenditori come Amazon al prezzo di 449 dollari.

Si tratta di una riduzione di 50 dollari rispetto al prezzo di lancio degli Xreal One, una scelta in controtendenza rispetto ai rincari tipici del settore tecnologico.

Anche l’hub Xreal Neo è acquistabile da subito con un prezzo promozionale di 99 dollari fino al 4 febbraio, dopodiché salirà a 119 dollari.

Con questo lancio, Xreal consolida la sua offerta in attesa del prossimo grande passo: il debutto nel mondo Android XR con il misterioso “Project Aura”, previsto per il prossimo futuro, che potrebbe ridefinire ulteriormente gli standard della realtà mista.