Il nuovo power bank Xiaomi è stupendo, ma non puoi averlo

Fino ad alcuni mesi fa, gli utenti erano costretti a scegliere tra mattoni pesanti e ingombranti, capaci di garantire più ricariche, o dispositivi sottili che però faticano a portare a termine la giornata.

Xiaomi, oltre ad aver aumentato notevolmente le batterie dei propri smartphone, sembra aver trovato la quadratura del cerchio con il suo ultimo prodotto.

Si chiama Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank e ha tutte le carte in regola per diventare l’oggetto del desiderio per chiunque detesti le borse pesanti. Tuttavia, c’è un dettaglio cruciale che potrebbe smorzare l’entusiasmo di molti appassionati occidentali.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank è un capolavoro

Crediti: Xiaomi

Xiaomi ha lavorato intensamente per ridurre all’osso le dimensioni, ottenendo uno spessore di appena 6 millimetri. Per mettere questo dato in prospettiva, è sottile quanto, se non più, di molti smartphone moderni. A questo profilo si accompagna un peso piuma di soli 98 grammi.

Questa leggerezza è fondamentale per un power bank magnetico: l’obiettivo è che l’utente possa agganciarlo al retro del telefono e continuare a usarlo senza sentire un peso eccessivo sul polso o sbilanciare il dispositivo.

Il corpo è realizzato con un guscio in lega di alluminio, che conferisce un aspetto premium e una maggiore resistenza agli urti, mentre la superficie a contatto con lo smartphone è rivestita in fibra di vetro ignifuga.

Ovviamente usa la tecnologia al silicio-carbonio

Come è possibile racchiudere una capacità rispettabile in un corpo così esiguo? Il segreto risiede nella tecnologia della batteria. Xiaomi ha adottato celle al silicio-carbonio, una soluzione avanzata che permette una densità energetica significativamente superiore rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

All’interno del power bank trova spazio un’unità da 5.000 mAh. Sebbene non sia una capacità infinita, è sufficiente per garantire una ricarica completa alla maggior parte degli smartphone in commercio, fungendo da perfetto “salvavita” per arrivare a fine giornata.

L’aggancio magnetico supporta la ricarica wireless, offrendo il massimo delle prestazioni con i dispositivi dell’ecosistema proprietario, come la serie Xiaomi 17, con cui raggiunge i 15 W. Per gli utenti Apple, la ricarica magnetica si ferma allo standard di 7,5 W.

Tuttavia, chi ha bisogno di velocità può sfruttare la porta USB Tipo-C integrata: collegando il telefono via cavo, la potenza di uscita sale a 22,5 W.

Un dettaglio interessante è la possibilità di caricare due dispositivi contemporaneamente, uno in wireless e uno via cavo, rendendolo uno strumento estremamente flessibile per chi viaggia con più gadget.

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

La potenza in un corpo così compatto solleva naturalmente questioni sulla gestione del calore. Xiaomi ha affrontato il problema integrando un foglio di grafite da 4.369 mm² accoppiato a doppi sensori di temperatura NTC.

Questo sistema monitora costantemente le temperature per evitare surriscaldamenti che potrebbero danneggiare la batteria o il telefono.

A questo si aggiungono ben dieci livelli di protezione di sicurezza, che coprono rischi come sovratensione, sovracorrente, cortocircuiti e il rilevamento di oggetti estranei metallici.

Indicatori LED discreti e un pulsante di accensione permettono all’utente di avere sempre sotto controllo lo stato della ricarica residua.

La notizia che non ti piacerà

Nonostante le caratteristiche tecniche eccellenti e un prezzo di lancio decisamente competitivo, fissato a 7.980 yen o 45 euro al cambio attuale, questo gioiello tecnologico sembra destinato a rimanere un miraggio per molti.

Attualmente, lo Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank è stato lanciato esclusivamente sul mercato giapponese, disponibile tramite Amazon Japan e lo store ufficiale locale.

Al momento, l’azienda non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a una distribuzione globale o a un arrivo sul mercato europeo.

È una notizia che lascia l’amaro in bocca, specialmente considerando quanto il mercato degli accessori mobile sia affamato di soluzioni che combinino design raffinato e praticità reale, liberando finalmente le nostre tasche dai vecchi e pesanti “mattoni” di plastica.