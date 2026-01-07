Ultimo giorno di sconti per AliExpress: Xiaomi TV da 32″ costa 98€, ma ancora per poco!

Le offerte di Capodanno targate AliExpress stanno per giungere al termine: questo è l’ultimo giorno per approfittare delle occasioni e dei coupon generici su tantissimi prodotti, anche con spedizione gratis dall’Europa. Come Xiaomi TV A 32″, un classico intramontabile per chi cerca un televisore compatto ad un prezzo stracciato: sfiora in minimo storico, ma approfittatene ora!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Xiaomi TV A 32″ di nuovo in promozione ad un prezzo assurdo: solo 98€ grazie alle offerte AliExpress

Crediti: Xiaomi

Il prezzo di Xiaomi TV A 32 scende a 98€: basta riscattare il codice “CDIT13” per ottenere lo sconto, ma la promozione è valida sono per la giornata di oggi. Si tratta dei momenti finali delle offerte di Capodanno AliExpress, con ribassi fino al 60% e la possibilità di riscattare dei coupon per aumentare il risparmio: per tutti i dettagli potete dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.

Tornando al televisore Xiaomi, si tratta di un modello budget parecchio interessante per il suo rapporto qualità/prezzo. Con meno di 100€ potete portare a casa un dispositivo del brand cinese equipaggiato con Google TV e caratterizzato da un design elegante e sottile.

Il TV offre uno schermo HD da 32″ senza bordi, Dolby Audio e DTS Virtual:X, i comandi vocali con Assistente Google, l’accesso ad oltre 10.000 app e la funzione Chromecast integrata. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.