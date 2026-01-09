Xiaomi Slim: iPhone Air 2 e Samsung Galaxy S26 Edge avranno un nuovo rivale

Il settore degli smartphone ultrasottili è uno dei più controversi del momento: questa categoria di dispositivi non ha convinto del tutto gli utenti, complice il lancio di modelli di punta dal prezzo salato – ma con compromessi tecnici.

Tuttavia il debutto di modelli di fascia media e medio-alta hanno permesso di raggiungere una sorta di equilibrio, ma ora il futuro della categoria è nelle mani dei prossimi dispositivi dei grandi brand.

Samsung e Apple dovrebbero fare il bis nel corso del 2026 ed ora si aggiunge anche un rivale: Xiaomi Slim dovrebbe essere il primo ultrasottile della casa di Lei Jun e potrebbe anche ribaltare le sorti di questa fascia di dispositivi.

Xiaomi Slim potrebbe essere il primo smartphone ultrasottile del brand

Xiaomi 17 – Crediti: Weibo

Le voci intorno all’ultrasottile di Xiaomi risalgono a gennaio 2025 ma da allora non ci sono stati passi avanti – almeno ufficialmente. È probabile che i flop di Samsung Galaxy S25 Edge e iPhone Air abbiamo fermato la casa cinese, o forse no?

Le ultime indiscrezioni anticipano parte della lineup di dispositivi in arrivo nel corso del 2026 e, a sorpresa, ecco spuntare Xiaomi Slim. Non sappiamo se questo sarà il nome definitivo ma comunque comincia a circolare anche quello di Xiaomi 17 Slim, forse più verosimile.

Tra le altre novità ci sarebbero anche il primo tri-pieghevole del brand insieme a Xiaomi 17 Fold – dal design a libro – e ad un nuovo modello a conchiglia.

Per quanto riguarda i brand rivali, inizialmente il debutto di Samsung Galaxy S26 Edge era previsto a inizio anno ma invece dovrebbe arrivare successivamente. Intanto si guarda anche ad iPhone Air 2: l’ultrasottile di Cupertino potrebbe trovare spazio durante il 2026, almeno secondo le voci più recenti.