Questa è la prima serratura smart di Xiaomi per l’Italia

All’interno dello store ufficiale italiano di Xiaomi è apparsa la categoria Serrature smart, al momento senza alcun modello disponibile. Tuttavia sappiamo in anticipo quale sarà la prima serratura del brand cinese per l’Italia: sul web è apparsa la pagina di supporto completa di Xiaomi Self-Install Smart Lock, con tanto di domande frequenti.

Ecco tutti i dettagli di questa novità aspettando che diventi ufficiale: intanto le caratteristiche sono già note, così come il prezzo (almeno per quanto riguarda gli Emirati Arabi).

Xiaomi Self-Install Smart Lock: caratteristiche, prezzo e uscita della nuova serratura del brand (in arrivo in Italia)

Crediti: Xiaomi

Ciò che caratterizza la nuova Xiaomi Self-Install Smart Lock è la facilità di installazione: la serratura è progettata per essere installata facilmente sopra la serratura esistente, senza la necessità di fori o modifiche strutturali alla porta.

Inoltre abbiamo a che fare con una soluzione completa a tutto tondo che supporta lo sblocco tramite impronta digitale, PIN, Bluetooth e chiavi meccaniche di emergenza. Presente anche l’accesso grazie ai comandi vocali (con Google, Alexa ed Apple) oppure direttamente attraverso l’app Xiaomi Home. È compatibile con il protocollo Matter, facilitando l’integrazione con i vari ecosistemi smart home.

La serratura smart è dotata di connettività WiFi e Bluetooth: collegandola al telefono è possibile accedere a funzionalità esclusive come gli avvisi antimanomissione, i promemoria per la porta aperta ed altro ancora. Il dispositivo è classificato IP65 contro polvere ed acqua mentre l’autonomia è affidata ad una batteria al litio da 2.450 mAh, per un’autonomia di 6 mesi (con un utilizzo normale, ossia 8 aperture/chiusure al giorno).

Xiaomi Self-Install Smart Lock è stata lanciata negli Emirati Arabi al prezzo di circa 82€ al cambio attuale (359 dirham). Resta da vedere a quanto sarà venduta in Italia; anche la data d’uscita risulta sconosciuta, nonostante sia spuntata la pagina di supporto per il nostro Paese. Inoltre segnaliamo che anche la serratura Xiaomi Automatic Smart Door Lock ha ricevuto una pagina dedicata (sempre di supporto).

