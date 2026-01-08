Xiaomi Robot Vacuum X10 è in sconto a 169€, con autopulizia e batteria a lunga durata!

Anche se i saldi tech di Xiaomi sono terminati ci sono ancora delle occasioni per risparmiare, in questo caso con un occhio alle tecnologie per la tua casa smart. Le pulizie diventano intelligenti con Xiaomi Robot Vacuum X10, una soluzione entry level che non si fa mancare nulla ed arriva in sconto ad un prezzo decisamente ghiotto!

Xiaomi Robot Vacuum X10 ora a 169,9€: nuova promozione nello store ufficiale, per tutto il mese di gennaio

Crediti: Xiaomi

Il robottino Xiaomi Robot Vacuum X10 sfiora il 30% di sconto: a 169,9€ è un affare, con dock di svuotamento e tante funzionalità intelligenti. La promozione durerà fino al 29 gennaio (salvo esaurimento), tramite lo store ufficiale e con spedizione gratis direttamente dall’Italia.Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Questa soluzione targata Xiaomi si presenta come la scelta adatta per chi cerca un robot aspirapolvere completo a tutto tondo, pur restando sotto la soglia dei 200€. Il modello X10 è dotato di una pratica dock di svuotamento: la base si occupa sia della ricarica del dispositivo che della pulizia del contenitore dello sporco.

In questo mondo il robottino è subito pronto per una nuova sessione di pulizie, senza la necessità di un intervento manuale – per almeno 60 cicli, grazie al sacchetto interno monouso da 2,5 litri. La potenza di aspirazione di 4.000 PA permette di rimuovere polvere, peli e capelli in una sola passata, mentre la navigazione laser LDS consente una scansione precisa dell’ambiente e una rapida mappatura.

Crediti: Xiaomi

Oltre a spazzare Xiaomi Robot Vacuum X10 funge anche da lavapavimenti, grazie al serbatoio dell’acqua. La batteria a lunga durata garantisce un’autonomia fino a 180 minuti; infine l’esperienza si completa con le funzionalità smart. Il dispositivo è gestibile tramite l’app di Xiaomi Home, in modo da personalizzare pulizie ed impostazioni varie direttamente da telefono.

