Redmi Turbo 5 Max in arrivo con una super batteria: la febbre dei “Max” continua

Come un fulmine a ciel sereno Xiaomi ha annunciato un nuovo modello della famiglia Turbo. Per la prima volta ci sarà anche Redmi Turbo 5 Max, modello caratterizzato da un’autonomia sopra le righe ed un prezzo accessibile (ma con un’esperienza da flagship).

Il dispositivo debutterà in Cina questo mese eppure potrebbe arrivare in qualche modo anche da noi, conoscendo lo stretto legame tra la serie e POCO.

Redmi Turbo 5 Max confermato ufficialmente: ecco quando arriverà il nuovo membro della serie

Turbo 4 Pro – Crediti: Redmi

Al momento i dettagli sono ancora scarni e da parte di Xiaomi c’è solo un semplice teaser. Redmi Turbo 5 Max sarà annunciato nel corso del mese di gennaio (in Cina) ed arriverà ad un prezzo intorno ai 2.500 yuan, circa 300€ al cambio attuale.

Come anticipato in apertura, la casa di Lei Jun promette una durata della batteria superiore ed un’esperienza al top. Si tratta del primo modello della gamma Turbo con la dicitura Max, ma non è il primo telefono della costola di Xiaomi visto il debutto di Redmi K90 Pro Max lo scorso ottobre.

Crediti: Redmi

Le specifiche sono ancora incerte ma si vocifera di uno schermo flat, un SoC MediaTek ed un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni – posizionato sotto il display. Probabilmente ci sarà il Dimensity 8500 mentre è attesa una coppia di telefoni, ossia Redmi Turbo 5 Max e Turbo 5 Pro Max.

Dai leak precedenti è emerso che la nuova serie avrà una mega batteria da ben 9.000 mAh: se confermato sarebbe un record per la compagnia asiatica.

La versione Global con POCO

Il legame tra Redmi e POCO è strettissimo e questo dovrebbe tradursi in nuovi rebrand per i mercati occidentali. I dispositivi Turbo potrebbero fare capolino da noi come POCO X8 Max e POCO X8 Pro Max. Se il primo è un’ipotesi, nel caso del modello Pro Max c’è una certificazione che cita il nome commerciale, un dettagli che lascia zero spazio a dubbi e interpretazioni.

Il lancio dei telefoni POCO sarebbe previsto per febbraio 2026, quindi a breve distanza dal debutto in patria con Redmi.