Redmi Turbo 5 e 5 Max con 9.000 mAh: un primo sguardo ai nostri futuri POCO | Ufficiale

Xiaomi ha annunciato i nuovi Redmi Turbo 5 e Turbo 5 Max, due dispositivi di fascia media che puntano in alto sia in termini di specifiche tecniche, che come caratteristiche premium. La vera sorpresa è la versione Max con la sua batteria extra-large, una prima volta assoluta per la casa di Lei Jun – e sicuramente un esperimento che sarà ripreso anche dai futuri modelli del brand.

Redmi Turbo 5 e 5 Max ufficiali: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

I nuovi mid-range di Redmi arrivano il medesimo look: entrambi gli smartphone presentano una doppia fotocamera in un modulo a capsula verticale, affiancato dal flash LED. La parte frontale ospita uno schermo piatto AMOLED con un punch hole per la selfie camera da 20 MP.

Cambiano le dimensioni dello schermo (e quindi della scocca), ma anche il chipset – anche se entrambi condividono un cuore MediaTek – così come le batterie. La vera stella, chiaramente, è Redmi Turbo 5 Max: si tratta di una prima volta per la serie di mid-range anche se di recente la costola di Redmi ha presentato Redmi K90 Pro Max, anche in questo caso con la stessa dicitura.

Lo smartphone non passa inosservato nella sua colorazione esclusiva arancione, mentre le varianti verde, nero e bianco sono condivise con il fratello minore. Il display misura 6,83″ di diagonale con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco di 3.500 nit (per la massima visibilità anche sotto la luce diretta del sole).

Il SoC è l’ultimo Dimensity 9500s, una sorta di versione rinominata dell’ex Dimensity 9400+, supportato da RAM LPDDR5X Ultra e UFS 4.1. L’autonomia fa un balzo in avanti con un’unità al silicio-carbonio da 9.000 mAh: una prima volta assoluta per uno smartphone Xiaomi. Oltre alla ricarica da 100W è presente anche quella inversa da 27W, utile per sfruttare il telefono come power bank.

Il comparto fotografico è essenziale ma solido: niente teleobiettivo, ma un sensore Light Fusion 600 da 50 MP e un ultra-grandangolare. C’è un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (con tecnologia a ultrasuoni) e non manca la classificazione IP69K contro polvere e acqua.

Crediti: Redmi

Redmi Turbo 5 scende di un gradino ma presenta specifiche di tutto rispetto: il mid-range si fa più compatto grazie ad uno schermo da 6,59″, con le stesse caratteristiche del fratello maggiore – fatta eccezione per il lettore d’impronte, in questo caso è ottico. Il chipset è l’ultimo Dimensity 8500 Ultra, forse la vera novità di MediaTek per questo inizio anno.

La batteria è di grandi dimensioni ma niente misure extra-large: si ferma a 7.560 mAh, sempre con ricarica da 100W. La fotocamera utilizza il sensore IMX882 di Sony, mentre per il resto tutto combacia.

Redmi Turbo 5 debutta al prezzo di partenza di 1.999 yuan, circa 240€, per la versione da 12/256 GB; raggiunge un massimo di 2.599 yuan (intorno ai 312€) per la variante top da 16/512 GB. Il fratello maggiore Redmi Turbo 5 Max è poco più salato: parte da 2.499 yuan (circa 300€, 12/256 GB) fino ad un massimo di 3.099 yuan (circa 372€, 16/512 GB).

Redmi Turbo 5 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 grammi

Colorazioni: Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.756 x 1.268 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP8

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.560 mAh

Ricarica: 100W, inversa 27W

Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3

Redmi Turbo 5 Max – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,99 x 77,93 x 8,15 mm, 219 grammi

Colorazioni: Shadow Black, Ocean Blue, Auspicious Cloud White, Sunshine Orange

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500s, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720

GPU: Immortalis-G925

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 9.000 mAh

Ricarica: 100W, inversa 27W

Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con Light Fusion 600, OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3

POCO X8 Pro, sei davvero tu?

Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma i nuovi Redmi Turbo 5 e 5 Max dovrebbero arrivare in versione Global – in Italia – con POCO. Precisamente si tratterebbe dei futuri POCO X8 Pro e X8 Pro Max: il secondo è stato certificato con tanto di nome commerciale, quindi la sua esistenza può considerarsi confermata.