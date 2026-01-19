Questo è Redmi Turbo 5 Max, il primo Xiaomi da 9.000 mAh

Per la casa di Lei Jun, il nuovo anno comincia all’insegna di Redmi: il primo smartphone Xiaomi equipaggiato con una super batteria da 9.000 mAh è stato confermato ufficialmente – dopo mesi di voci di corridoio.

L’inedito Redmi Turbo 5 Max sarà il primo Battery Phone della compagnia, mantenendo un profilo sottile ed un design che potremmo definire abbastanza “standard”.

Redmi Turbo 5 Max nelle prime immagini ufficiali e ci sono anche i test della super batteria da 9.000 mAh

Crediti: Redmi

Nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare delle immagini fake che mostravano una somiglianza con iPhone Air e un risultato finale accettabile. Comunque queste si sono rivelate fasulle e Redmi Turbo 5 Max arriverà con un design già collaudato per la serie

Il dispositivo è dotato di una dual camera inserita in un modulo a capsula verticale, affiancato dal flash LED. Lo stile è quasi identico a quello di Turbo 4 e 4 Pro, quindi nulla di nuovo sul fronte dell’estetica. A bordo del primo Max della famiglia Turbo c’è il Dimensity 9500s, ultimo SoC di fascia alta targato MediaTek – in grado di distinguersi per un punteggio Antutu di tutto rispetto.

Lo smartphone Redmi è stato protagonista dei primi test della batteria: si parla di quasi 15 ore di autonomia con un utilizzo standard, un risultato in linea con quello ottenuto da Honor Win RT sulla stessa piattaforma. Ricordiamo che quest’ultimo è equipaggiato con una 10.000 mAh – contro i 9.000 mAh di Turbo 5 Max – quindi il risultato raggiunto da Xiaomi sarebbe davvero ottimo.

L’uscita in Cina di Redmi Turbo 5 Max sarebbe prevista entro fine mese; tuttavia ci sono buone notizie anche per noi. Il telefono dovrebbe raggiungere le nostre latitudini come POCO X8 Pro Max, certificato con tanto di nome commerciale.