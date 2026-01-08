Redmi Turbo 5 Max compare con un design familiare, ma attenti al fake

Dopo le voci su Honor Magic 8 Pro Air e il suo stile ispirato, ecco un altro telefono in arrivo che potrebbe avere un look familiare. Redmi Turbo 5 Max è protagonista delle prime immagini leak, che anticipano un cambio di stile nella serie. Tuttavia non convincono e il fake potrebbe essere dietro l’angolo – anzi sembra plausibile.

Redmi Turbo 5 Max potrebbe avere questo design, ma il rischio fake è alto

Crediti: Weibo

In base a quanto emerso da una serie di immagini pubblicate su Weibo, il prossimo Redmi Turbo 5 Max arriverà con un design ispirato a Cupertino. Nonostante la dicitura Max faccia pensare ad un dispositivo “grosso”, a quanto pare il look potrebbe guardare invece ad iPhone Air, l’ultrasottile per eccellenza.

Tuttavia è bene prestare particolare attenzione: le immagini sembrano generate con l’intelligenza artificiale, quindi il rischio fake è elevato. A questo punto le ipotesi sono due: i render mostrano il possibile design, basato su voci di corridoio; oppure si tratta solo di render fasulli e null’altro.

Crediti: Weibo

Comunque l’attesa non sarà lunga dato che il nuovo modello Turbo è atteso nel corso del mese di gennaio in Cina. Visti i legami del brand con POCO, non è da escludere che Redmi Turbo 5 Max possa arrivare anche in versione Global – magari come POCO X8 Pro Max (la cui esistenza è confermata da una certificazione).