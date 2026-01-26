Redmi Turbo 5 Max ha una data: Dimensity 9500s e 9.000 mAh per Xiaomi

Le ultime settimane sono state costellate da indiscrezioni e conferme in merito ai prossimi mid-range di Xiaomi – per il mercato cinese. Ora Redmi Turbo 5 e 5 Max hanno una data di presentazione ufficiale: i nuovi modelli interessano anche noi occidentali dato che arriveranno con 9.000 mAh di batteria e dovrebbero debuttare Global sotto il marchio POCO.

Redmi Turbo 5 e 5 Max hanno una data ufficiale: ecco quando arriveranno i nuovi mid-range

Crediti: Redmi

L’evento di lancio di Redmi Turbo 5 e 5 Max è fissato per il 29 gennaio: come anticipato in apertura la presentazione vale per la Cina mentre per la versione internazionale dovremo pazientare ancora. Tuttavia sarà interessante scoprire tutti i dettagli di una coppia di smartphone che si preannuncia di tutto rispetto.

Il design è ormai noto, con un ampio schermo piatto e bordi in metallo, con una scocca in vetro dotata di una doppia fotocamera in un modulo a capsula. La variante Max strizza l’occhio a Cupertino con una colorazione arancione sgargiante, divenuta uno dei trend cinesi grazie ad iPhone 17 Pro e Pro Max.

Lato tecnico, la versione base sarà mossa dal Dimensity 8500 mentre il modello Max ha già dimostrato performance stellari su Antutu con il Dimensity 9500s e in termini di autonomia in un test dedicato.

E il lancio Global?

Crediti: Redmi

Per il debutto globale non c’è ancora una data ma è probabile che non manchi molto all’uscita – forse è questione di settimane. Il legame tra Redmi e POCO è fortissimo e la nuova serie non dovrebbe fare eccezione da questo punto di vista.

Redmi Turbo 5 è atteso come POCO X8 Pro mentre il fratello maggiore dovrebbe debuttare come POCO X8 Pro Max; quest’ultimo è stato certificato da tempo, con tanto di nome commerciale.

Schede tecniche presunte

Redmi Turbo 5

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED 6,59″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8500, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP8

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.500 mAh

Ricarica: 100W

Fotocamera: 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3

Redmi Turbo 5 Max