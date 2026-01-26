Redmi Turbo 5 Max ha una data: Dimensity 9500s e 9.000 mAh per Xiaomi

Le ultime settimane sono state costellate da indiscrezioni e conferme in merito ai prossimi mid-range di Xiaomi – per il mercato cinese. Ora Redmi Turbo 5 e 5 Max hanno una data di presentazione ufficiale: i nuovi modelli interessano anche noi occidentali dato che arriveranno con 9.000 mAh di batteria e dovrebbero debuttare Global sotto il marchio POCO.
Redmi Turbo 5 e 5 Max hanno una data ufficiale: ecco quando arriveranno i nuovi mid-range
L’evento di lancio di Redmi Turbo 5 e 5 Max è fissato per il 29 gennaio: come anticipato in apertura la presentazione vale per la Cina mentre per la versione internazionale dovremo pazientare ancora. Tuttavia sarà interessante scoprire tutti i dettagli di una coppia di smartphone che si preannuncia di tutto rispetto.
Il design è ormai noto, con un ampio schermo piatto e bordi in metallo, con una scocca in vetro dotata di una doppia fotocamera in un modulo a capsula. La variante Max strizza l’occhio a Cupertino con una colorazione arancione sgargiante, divenuta uno dei trend cinesi grazie ad iPhone 17 Pro e Pro Max.
Lato tecnico, la versione base sarà mossa dal Dimensity 8500 mentre il modello Max ha già dimostrato performance stellari su Antutu con il Dimensity 9500s e in termini di autonomia in un test dedicato.
E il lancio Global?
Per il debutto globale non c’è ancora una data ma è probabile che non manchi molto all’uscita – forse è questione di settimane. Il legame tra Redmi e POCO è fortissimo e la nuova serie non dovrebbe fare eccezione da questo punto di vista.
Redmi Turbo 5 è atteso come POCO X8 Pro mentre il fratello maggiore dovrebbe debuttare come POCO X8 Pro Max; quest’ultimo è stato certificato da tempo, con tanto di nome commerciale.
Schede tecniche presunte
Redmi Turbo 5
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,59″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8500, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725
- GPU: Mali-G720 MP8
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3
Redmi Turbo 5 Max
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: Sunshine Orange
- Certificazione: IP68/IP69
- Display: Flat OLED 6,59″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 9500s, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- GPU: Immortalis-G925
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 9.000 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: 50 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3