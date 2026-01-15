Redmi Turbo 5 Max e POCO X8 Pro Max fanno tremare Antutu, con il nuovo Dimensity

In concomitanza con la presentazione dei nuovi chipset di MediaTek è arrivata la conferma da parte di Xiaomi. Redmi Turbo 5 Max sarà il primo smartphone con a bordo il Dimensity 9500s: la casa di Lei Jun ha snocciolato i risultati su Antutu, insieme a qualche altro dettaglio in attesa del debutto.

Redmi Turbo 5 Max confermato con Dimensity 9500s: performance al top per il prossimo mid-range della serie

Crediti: MediaTek, Redmi

La data d’uscita di Redmi Turbo 5 Max non è stata ancora svelata, ma ormai siamo agli sgoccioli. Quasi sicuramente il lancio è previsto entro fine gennaio, quindi manca pochissimo al debutto.

Il terminale sarà il primo con Dimensity 9500s: si tratta del nuovo SoC di MediaTek, realizzato a 3 nm con architettura All Big Core ed una frequenza massima di 3,73 GHz (Cortex-X925). Presente all’appello la GPU Immortalis-G925 con il supporto al ray tracing.

Il dispositivo ha totalizzato 3.612.095 punti su Antutu, un risultato di tutto rispetto per un telefono che dovrebbe appartenere alla fascia medio alta – e che invece strizza l’occhio ai big. Per comprendere meglio basta dare un’occhiata alle ultime classifiche di Antutu: il nuovo Redmi sarebbe poco sotto alla top 10 cinese mentre entrerebbe senza problemi in quella globale.

Xiaomi ha confermato che il telefono avrà un prezzo intorno ai 2.500 yuan, circa 308€ al cambio. Il rapporto qualità/prezzo si preannuncia come uno dei più interessanti del 2026; peccato solo che questa cifra fa riferimento al mercato cinese.

Potrebbe essere il nostro POCO X8 Pro Max

Le cose potrebbero andare diversamente a livello internazionale, anche se per ora siamo nel campo delle ipotesi. POCO X8 Pro Max è stato certificato nelle scorse settimane con tanto di nome commerciale (la sua identità è quindi confermata). Il nostro dispositivo Global dovrebbe essere un rebrand di Redmi Turbo 5 Max cinese.