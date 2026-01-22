Approfitta delle offerte sui Redmi Note 15: tagli top da 12/512 GB a partire da 299€!

Dopo il debutto cinese, la serie Redmi Note 15 è arrivata in Italia con ben 5 nuovi smartphone, tra modelli 5G e 4G. Una linea completa, formata da dispositivi adatti ad ogni esigenza ma un dettaglio vale per tutti: meglio avere quanta più memoria possibile, sia che si tratti di RAM che dello spazio di archiviazione. Per questo Xiaomi ha deciso di giocare al ribasso, con nuovi sconti dedicati alle configurazioni top dei vari telefoni che compongono la gamma.

La gamma Redmi Note 15 è in promozione: le configurazioni da 12/512 GB ora costano meno per tutti i modelli

Redmi Note 15 Pro+ 5G

Si parte con Redmi Note 15 5G, il modello base della famiglia: la versione da 12/512 GB è in promo a 299€ sia nello store ufficiale che su Amazon (con tutti i vantaggi della spedizione Prime).

Anche Redmi Note 15 Pro 5G è in sconto: la versione di punta da 12/512 GB è disponibile a 409€ su Amazon mentre il modello da 8/512 GB viene proposto a 389€ nello store ufficiale, su MediaWorld e Amazon.

Chi cerca la via di mezzo e punta ad un telefono LTE, segnaliamo che Redmi Note 15 Pro 4G è in offerta a 319€ nello store ufficiale e su Amazon. Anche in questo caso si tratta della configurazione superiora da 12/512 GB, per performance al top e per eliminare completamente i problemi di spazio per foto, video, file e applicazioni.

La serie di mid-range offre anche un modello per i Mi Fan in cerca di uno smartphone senza compromessi, al giusto prezzo: Redmi Note 15 Pro+ 5G è acquistabile a 489€ nello store ufficiale, su Unieuro e Amazon.

Tutte le occasioni dedicate alla famiglia Redmi Note 15 terminano il 28 febbraio, quindi avete a disposizione ancora un po’ di tempo per scegliere il telefono più adatto alle vostre esigenze. Se avete bisogno di una mano c’è la nostra recensione della versione Pro+ mentre questo approfondimento mette tutti i modelli a confronto con la serie Note 14.

