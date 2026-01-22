Redmi Note 15 5G è lo Xiaomi da comprare adesso: 12/512 GB a 299€ su Amazon!

Ancora fresco di lancio, Redmi Note 15 5G da 12/512 GB scende di prezzo e diventa imperdibile, specialmente perché si tratta di una promozione disponibile con Amazon Prime. Un medio gamma elegante, con connettività 5G e uno schermo AMOLED super luminoso: è questo lo Xiaomi da comprare adesso!

Nuova occasione su Amazon per Redmi Note 15 5G: solo 299€ per la versione top da 12/512 GB, disponibile anche a rate

Crediti: Redmi

La migliore occasione del momento dedicata a Redmi Note 15 5G arriva da Amazon: il mid-range scende a 299,9€ in versione da 12/512 GB, con tutti i vantaggi della spedizione Prime. Inoltre è presente anche il pagamento in 5 comode rate, un’opzione utilissima per ammortizzare la spesa per il nuovo telefono. Segnaliamo che lo stesso prezzo è presente anche nello store ufficiale, quindi a voi la scelta.

XIAOMI Redmi Note 15 5G, Smartphone 12+512GB, Design ultrasottile, Resistenza IP65, Fotocamera super nitida da 108 MP, Display FHD+ da 6,77", Blu Ghiacciaio,... 349,90€ 299,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 22/01/2026 12:31

Xiaomi ha annunciato Redmi Note 15 5G insieme al resto della famiglia, durante l’evento di gennaio. Si tratta di un mid-range elegante, caratterizzato da un modulo fotografico squadrato ed un ampio schermo da 6,77″ con bordi curvi su entrambi i lati – un formato ormai messo da parte dai vari produttori.

Il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 3 ed alimentato da 5.520 mAh di batteria, con ricarica da 45W. Per le foto abbiamo un sensore principale da 108 MP con ultra-grandangolare, insieme ad una selfie camera da 20 MP.

Per scoprire tutte le differenze tra i vari modelli della serie, ecco il nostro approfondimento con un confronto che comprende tutti i dispositivi attuali e quella della scorsa gamma Redmi Note 14.

