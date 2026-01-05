Xiaomi, Redmi e POCO: fine del supporto per 19 modelli nel 2026

Nel corso del 2026 ben 19 dispositivi targati Xiaomi, Redmi e POCO cesseranno di ricevere supporto. Niente più aggiornamenti e quindi non ci saranno nuove funzionalità, patch di sicurezza e nemmeno correzioni in caso di problemi.

Si tratta di telefoni e tablet che hanno fatto il loro corso ma nonostante ciò abbiamo ancora a che fare con dispositivi validi (in parecchi casi).

Questi smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO non riceveranno più aggiornamenti nel 2026

Pad 6 – Crediti: Xiaomi

La politica degli aggiornamenti Android è abbastanza varia, ma la casa cinese sembra aver trovato una quadra. Al momento il dispositivo con più update è Xiaomi 15T Pro, con i suoi 6 anni di patch di sicurezza.

L’azienda ha applicato la stessa politica anche ad alcuni telefoni di fascia media, quindi i prossimi smartphone dovrebbero godere di un maggior numero di aggiornamenti rispetto al passato. Se volete saperne di più ecco la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO per update di sicurezza e per update Android.

Infine vi segnaliamo anche l’elenco dei dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti. Tutti i contenuti sono aggiornanti periodicamente, quindi risultano utili per conoscere lo stato del proprio modello.

Tornando alle ultime novità, ecco la lista dei 19 device che arriveranno alla fine del supporto nel corso del 2026.

Xiaomi 12 – Marzo 2026

Xiaomi 12 Pro – Marzo 2026

Xiaomi 12 Lite – Luglio 2026

Xiaomi 12T – Ottobre 2026

Xiaomi 12T Pro – Ottobre 2026

Xiaomi Pad 6 – Luglio 2026

Redmi Note 12 5G – Marzo 2026

Redmi Note 12 Pro – Aprile 2026

Redmi 12C – Marzo 2026

Redmi 13C – Novembre 2026

Redmi A2 – Marzo 2026

Redmi A2+ – Marzo 2026

Redmi Pad SE – Agosto 2026

Redmi Pad SE 8.7 – Agosto 2026

Redmi Pad SE 8.7 4G – Agosto 2026

POCO C65 – Novembre 2026

POCO F5 – Maggio 2026

POCO F5 Pro – Maggio 2026

POCO X5 Pro 5G – Febbraio 2026

Se il tuo telefono o tablet è presente in questa lista, allora smetterà di ricevere aggiornamenti a partire dal mese indicato. Non si tratta di update Android ma anche di quelli relativi alla sicurezza; insomma, questi modelli sono giunti al capolinea quindi conviene passare ad un dispositivo più recente.