POCO M8 e M8 Pro arrivano in Italia a breve, ma sono già in sconto

Mancano solo pochissimi giorni al lancio dei nuovi mid-range del brand partner di Xiaomi. POCO M8 e M8 Pro 5G sono attesi l’8 gennaio in Italia, eppure è già possibile ricevere uno sconto fino a 20€. Andiamo a vedere come fare per risparmiare, insieme alle conferme ufficiali su entrambi i modelli.

POCO M8 e M8 Pro, il lancio in Italia è fissato per gennaio: come risparmiare fino a 20€ prima dell’uscita

Crediti: POCO

Per quanto riguarda la promozione lancio, Xiaomi non ha ancora confermato il prezzo finale dei nuovi smartphone. Questo sarà annunciato nel corso dell’evento di gennaio ma fin da ora è possibile riscattare dei buoni sconto tramite la pagina dedicata dello store ufficiale.

Basta cliccare sul pulsante “Ottieni” ed effettuare l’accesso con il proprio account Xiaomi per accedere alla promozione. I coupon vanno riscattati adesso per poter essere poi utilizzati quando i telefoni saranno disponibili nello store.

Con POCO M8 5G si riceverà un buono del valore di 10€ mentre con la versione M8 Pro 5G lo sconto sale a 20€: in entrambi i casi i coupon possono essere applicati nel periodo dall’8 al 14 gennaio.

Tutte le conferme sui prossimi POCO

Il nuovo POCO M8 5G è pronto al lancio in Italia ad un prezzo sotto i 300€: il dispositivo è equipaggiato con uno schermo AMOLED curvo da 6,77″ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit. Il design elegante è caratterizzato da un pannello in vetro con una curvatura 3D, il tutto in una scocca da 7,35 mm di spessore.

Il mid-range è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 3, alimentato da 5.520 mAh di batteria con ricarica rapida da 45W. La doppia fotocamera AI da 50 MP è dotata di un sensore Light Fusion con ripresa video in 4K.

Il fratello maggiore POCO M8 Pro 5G rende l’esperienza ancora più premium. Il display è una soluzione AMOLED con micro-curvature da 6,83″ 1.5K e 3.200 nit di luminosità. Il corpo è certificato IP68 contro polvere e acqua, mentre il pannello frontale è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2.

Il resto delle specifiche comprende lo Snapdragon 7s Gen 4, 6.500 mAh di batteria con HyperCharge da 100W e una fotocamera Light Fusion 800 da 50 MP e con stabilizzazione ottica.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.