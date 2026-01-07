POCO M8 e M8 Pro arrivano in Italia a breve, ma sono già in sconto

Mancano solo pochissimi giorni al lancio dei nuovi mid-range del brand partner di Xiaomi. POCO M8 e M8 Pro 5G sono attesi l’8 gennaio in Italia, eppure è già possibile ricevere uno sconto fino a 20€. Andiamo a vedere come fare per risparmiare, insieme alle conferme ufficiali su entrambi i modelli.
POCO M8 e M8 Pro, il lancio in Italia è fissato per gennaio: come risparmiare fino a 20€ prima dell’uscita
Per quanto riguarda la promozione lancio, Xiaomi non ha ancora confermato il prezzo finale dei nuovi smartphone. Questo sarà annunciato nel corso dell’evento di gennaio ma fin da ora è possibile riscattare dei buoni sconto tramite la pagina dedicata dello store ufficiale.
Basta cliccare sul pulsante “Ottieni” ed effettuare l’accesso con il proprio account Xiaomi per accedere alla promozione. I coupon vanno riscattati adesso per poter essere poi utilizzati quando i telefoni saranno disponibili nello store.
Con POCO M8 5G si riceverà un buono del valore di 10€ mentre con la versione M8 Pro 5G lo sconto sale a 20€: in entrambi i casi i coupon possono essere applicati nel periodo dall’8 al 14 gennaio.
Tutte le conferme sui prossimi POCO
Il nuovo POCO M8 5G è pronto al lancio in Italia ad un prezzo sotto i 300€: il dispositivo è equipaggiato con uno schermo AMOLED curvo da 6,77″ con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit. Il design elegante è caratterizzato da un pannello in vetro con una curvatura 3D, il tutto in una scocca da 7,35 mm di spessore.
Il mid-range è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 3, alimentato da 5.520 mAh di batteria con ricarica rapida da 45W. La doppia fotocamera AI da 50 MP è dotata di un sensore Light Fusion con ripresa video in 4K.
Il fratello maggiore POCO M8 Pro 5G rende l’esperienza ancora più premium. Il display è una soluzione AMOLED con micro-curvature da 6,83″ 1.5K e 3.200 nit di luminosità. Il corpo è certificato IP68 contro polvere e acqua, mentre il pannello frontale è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2.
Il resto delle specifiche comprende lo Snapdragon 7s Gen 4, 6.500 mAh di batteria con HyperCharge da 100W e una fotocamera Light Fusion 800 da 50 MP e con stabilizzazione ottica.
