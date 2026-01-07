POCO F7 al miglior prezzo di sempre: solo per oggi a 259€!

Le offerte di Capodanno AliExpress stanno per terminare: mancano solo poche ore alla fine della promo e le occasioni si sono intensificate, tra flash sale e la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo con i coupon dell’evento.

Per chi cerca il momento adatto per un nuovo smartphone, magari con un occhio a Xiaomi, la scelta perfetta arriva adesso: POCO F7 è un dispositivo completo e stiloso, che diventa ancora più interessante grazie al minimo storico!

AliExpress colpisce ancora, nell’ultimo giorno dei saldi di Capodanno: POCO F7 al minimo storico, con spedizione EU gratis

Crediti: POCO

Solo per oggi il prezzo di POCO F7 (da 12/256 GB) scende a 259€, con spedizione gratis direttamente dall’Europa. Per ottenere il prezzo indicato basta riscattare il codice “CDIT25“; tuttavia questo è l’ultimo giorno per approfittare delle offerte tech di Capodanno di AliExpress.

Per tutti i dettagli e gli altri coupon, ecco il nostro articolo dedicato all’evento. Vi segnaliamo anche un’altra occasione top, con Xiaomi TV A 32″ – con Google TV – a meno di 100€!

Tornando allo smartphone di POCO, il modello F7 è uno dei migliori mid-range economici in circolazione. Il display AMOLED da 6,83″ 1.5K a 120 Hz garantisce una visualizzazione ottimale, specialmente per video e giochi; il chipset Snapdragon 8s Gen 4 è un SoC che si difende benissimo mentre la super batteria da 6.500 mAh è enorme ma senza impattare sullo spessore.

La ricarica da 90W rende l’esperienza ancora più completa e lo stesso vale per la fotocamera Sony da 50 MP con OIS e la scocca classificata IP68, contro acqua e polvere. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

