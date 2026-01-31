Xiaomi Pad 8 Pro allo scoperto: i benchmark svelano la versione Global

Nel caso di possibili dubbi, ecco che Geekbench è arrivato per fugarli tutti: il nuovo tablet di punta della casa di Lei Jun è stato avvistato nella piattaforma di benchmark. Precisamente si tratta della versione Global di Xiaomi Pad 8 Pro, che anticipa quelle che saranno le specifiche per il modello internazionale.

Xiaomi Pad 8 Pro sarà tra le novità in arrivo nei mercati internazionali: ora passa da Geekbench

Crediti: Geekbench

La serie di tablet è stata già avvistata in varie certificazioni, segno che il debutto è ormai imminente – o quasi. Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro dovrebbero debuttare nei mercati Global insieme a Xiaomi 17 e 17 Ultra: proprio di recente il top di gamma base è spuntato in uno store europeo, con tanto di prezzo in bella vista.

Non ci sono ancora certezze sulla data ma scommettiamo nel periodo del 2/5 marzo, ossia il MWC 2026. La fiera di Barcellona è da tempo il palcoscenico preferito di Xiaomi per presentare le sue ultime novità.

Tornando a Xiaomi Pad 8 Pro, il dispositivo è stato scovato su Geekbench con la sigla 25091RP04G: si tratta del modello Global, con alcune conferme sulle specifiche. Dai benchmark emerge un punteggio di 2.940 e 8.759 punti, rispettivamente in single-core e multi-core.

Il tablet è mosso dallo Snapdragon 8 Elite, ex chipset di punta Qualcomm, con 8 GB di RAM – probabilmente con 256 GB di spazio d’archiviazione.

L’attuale generazione di tablet Xiaomi è stata annunciata lo scorso MWC, insieme ai top di gamma. Probabilmente il brand cinese riproporrà la medesima strategia, quindi dovrebbe mancare poco al debutto di tutte le novità della casa cinese.

Intanto vi ricordiamo che la famiglia Xiaomi Pad 8 è già ufficiale in Cina; di seguito trovate la scheda tecnica della variante Pro.