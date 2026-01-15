Non solo flagship: Xiaomi Pad 8 e 8 Pro si avvicinano al lancio Global

I prossimi mesi saranno fondamentali per i Mi Fan occidentali: la serie Xiaomi 17 sembra sempre più vicino al debutto ed ora sappiamo che non sarà da sola. Oltre ai prossimi top di gamma sono previsti anche Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro, i nuovi tablet di punta del brand.

Lanciati in Cina insieme alla famiglia 17, sono attesi sia a livello globale che in Italia. Resta solo da vedere quando arriveranno, se insieme ai nuovi smartphone oppure in un secondo momento.

Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro certificati: il debutto Global si fa sempre più vicino

Crediti: Xiaomi

L’ultima certificazione sembra propendere per la prima ipotesi: Xiaomi Pad 8 e 8 Pro potrebbero fare capolino insieme a Xiaomi 17 e 17 Ultra in versione Global, anche se per ora non ci sono certezze.

Entrambi i tablet sono stati certificati a livello internazionale, presso vari enti. Questo vuol dire che il lancio non è poi così lontano: la finestra temporale più plausibile è il MWC 2026, previsto dal 2 al 5 marzo. Lo scorso anno i top di gamma del brand sono stati lanciati nei primi mesi dell’anno, in compagnia dei modelli della famiglia Pad 7.

È verosimile pensare che Xiaomi riproporrà il medesimo schema, ma restiamo in attesa di una conferma ufficiale. Intanto sia Pad 8 che Pad 8 Pro sono apparsi nel database di vari enti certificativi sia con le sigle 25097RP43G e 25091RP04G che con i rispettivi nomi commerciali.

Cosa aspettarsi dai nuovi tablet

Nonostante manchi una presentazione in Occidente sappiamo già tutto dei nuovi tablet. La gamma Xiaomi Pad 8 è stata annunciata in Cina lo scorso settembre, quindi le specifiche sono ormai note.

Entrambi condividono uno schermo da 11,2″ con refresh rate a 144 Hz e una batteria da 9.200 mAh. Cambia il cuore, sempre targato Qualcomm: il modello standard adotta lo Snapdragon 8s Gen 4 mentre la variante Pro si affida allo Snapdragon 8 Elite.

Quest’ultimo è il precedente SoC di punta del chipmaker, quindi abbiamo a che fare con una soluzione di fascia alta. Rispetto al piccolo della serie abbiamo una fotocamera migliorata (50 MP) e una ricarica più potente (da 67W).