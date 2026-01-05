Queste foto svelano il design di Xiaomi MIX Fold 5, ma c’è una brutta notizia

Il 2026 comincia all’insegna di Xiaomi MIX Fold 5, ma con una brutta notizia: il top di gamma pieghevole non vedrà mai la luce ma questo non significa che la serie di foldable sia al capolinea.

Aspettando di saperne di più sul futuro modello della gamma ecco una serie di foto rubate che mostrano un prototipo di MIX Fold 5, con un design parecchio diverso rispetto al predecessore.

Xiaomi MIX Fold 5 è stato cancellato: ecco il design del flagship pieghevole che non vedrà mai la luce

Crediti: XiaomiTime

L’attuale MIX Fold 4 monta un ampio modulo fotografico rettangolare, con una Quad Camera dotata di un doppio teleobiettivo – di cui uno periscopico. Il successore Xiaomi MIX Fold 5 avrebbe optato per un cambio di stile, con un design definito “Visor“.

Il top di gamma – almeno sotto forma di prototipo – presenta un modulo a capsula posizionato in orizzontale, contenente un trittico di sensori. L’effetto finale ricorda sia quello della serie Google Pixel che di iPhone Air 17, ma chiaramente parliamo di un dispositivo da rifinire.

Il pannello posteriore presenta un effetto specchio molto marcato ma non è chiaro se sia un effetto destinato al modello definitivo o meno. Il retro potrebbe essere in ceramica lucidata oppure in vetro con rivestimento a specchio, per ora non è chiaro. La scocca è in metallo ma probabilmente la versione finale sarebbe stata in titanio, per alzare l’asticella della qualità.

Crediti: XiaomiTime Crediti: XiaomiTime Crediti: XiaomiTime

Comunque in dispositivo è stato cancellato, o almeno così si vocifera. Al suo posto arriverà un nuovo top di gamma pieghevole, pare con il nome di Xiaomi 17 Fold. Quindi i dispositivi della categoria non dovrebbero fare più parte della famiglia MIX, ma entrare nella linea principale.

Questo non vuol dire che la gamma sperimentale della casa di Lei Jun cesserà di esistere: a fine anno sono emersi nuovi dettagli su Xiaomi MIX 5, che dovrebbe fare capolino nel corso dell’anno con una fotocamera sotto il display dotata dello sblocco 3D.